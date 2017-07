IMC Learning Suite besteht internationalen Vergleichstest

Das Learning Management System des Experten für digitale Bildung, IMC mit Hauptsitz in Saarbrücken, liefert mit der IMC Learning Suite ein besonders benutzerfreundliches Produkt. Die Plattform stellt Trainings aller Arten sowohl für interne Mitarbeiter als auch für externe Partner bereit und unterstützt auch Blended und Mobile Learning. Jetzt wurde die Software von internationalen Testern bei LMS.org bewertet und für sehr gut befunden.



„Die IMC Learning Suite bringt moderne LMS-Technologie mit umfangreichen Funktionen, die weit über Basis-Features hinausgehen, auf das nächste Level“, sagen die Tester von LMS.org. Beeindruckt waren die Experten unter anderem von der Mandantenfähigkeit des Systems. Diese erlaubt es, separate E-Learning-Bereiche für verschiedene Zielgruppen in jeweils eigenem Design anzulegen. „Das LMS deckt jedes mögliche Lernszenario ab. Auch mobiles Lernen, soziales Lernen, Blended Learning, spielerisches Lernen und vieles mehr“, heißt es aus der Jury.



Gelobt wurde die große Bandbreite an Funktionen, die weit über das hinausgeht, was andere Anbieter derzeit auf dem Markt anpreisen. Überzeugt wurden die Tester von LMS.org auch durch die nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen, die hohe Skalierbarkeit, die professionelle Navigation, das übersichtliche Dashboard sowie die Einbindung von Gamification-Elementen und die einfache Integration externer Partner.



Gegenüber anderen Lernsystemen besticht die IMC Learning Suite durch ein integriertes Skill- und Kompetenzmanagement, durch ein effektives Management von Compliance-Training und durch automatisierte und individualisierte Lernempfehlungen für die Nutzer: Durchweg Funktionen, die vor allem die Personalabteilung entlasten. So ermöglicht das Lernmanagement-System erfolgreiches Corporate Training in einer großen Auswahl an Formaten.



Das Unternehmen IMC wurde in der vergangenen Dekade jährlich mit Auszeichnungen geehrt. Eine der aktuellsten Errungenschaften sicherte der innovativen Firma 2016 einen Platz unter den 20 besten Lernportal-Anbietern, ausgewählt von . Außerdem erhielt das Unternehmen für digitale Bildung jüngst den eLearning Award vom eLearning Journal für sein video- und storybasiertes Lernen.



www.im-c.com





