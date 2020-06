Pressemitteilung BoxID: 802644 (Imaro Immobilien GmbH)

Die IMARO Hausverwaltung GmbH will ihren Bestand vergrößern

Marc Alzen und Robert Memmler, die Geschäftsführer der IMARO Hausverwaltung GmbH und der IMARO Immobilien GmbH wollen den Bestand der von ihnen verwalteten Immobilien vergrößern.



In den nächsten zehn Jahren steht bei vielen Hausverwaltungen ein Generationswechsel an. Nicht selten stehen die Eigentümer der Hausverwaltungs-Unternehmen jedoch ohne geeigneten Nachfolger oder Nachfolgerin da. Mit einem Verkauf zögern viele, da es nicht einfach ist, den passenden Käufer zu finden.



“Bei dem Kauf einer Hausverwaltung kommt es auf mehr an, als nur Bilanzen. Wer nur auf die Zahlen schaut und sich ohne weiteres Vorwissen in eine Hausverwaltungsgesellschaft einkauft, scheitert oft,” meint der Immobilienexperte Marc Alzen zu dem Thema. Nicht zuletzt sind die Hausverwaltungen oftmals auch ein Lebenswerk, welches die Eigentümer über viele Jahre aufgebaut haben. Entsprechend wollen sie, dass ihr Unternehmen verantwortungsvoll und in ihrem Sinne fortgeführt wird.



Marc Alzen von der IMARO sagt: “Wir haben mit der Verwaltung von Immobilien bereits einige Jahre Erfahrung gemacht und wissen, worauf es ankommt” und bietet sich somit als kompetenter Partner für den Verkauf & Kauf von Hausverwaltungen an. “Über die letzen Jahren haben wir uns einen stabilen Bestand in Dresden und Umgebung aufgebaut und wollen diesen Bestand gerne weiter ausbauen.” Laut seines Geschäftspartners Robert Memmler steht bei Ihrer Arbeit der Service und die Qualität für die Mieter im Vordergrund. “Das fängt an, bei einer korrekten Nebenkostenabrechnung und ständigen Erreichbarkeit und geht bis dahin, dass wir sofort vor Ort sind, sollte es mal Probleme in einem Objekt geben. Wir arbeiten ständig daran, dass sich unsere Mieter in unseren Objekten rundum wohl fühlen.”



Marc Alzen von der IMARO führt weiter aus: “Wir sind uns der Verantwortung bewusst, welche die Übernahme eines Hausverwaltungsunternehmens mit sich bringt. Deshalb legen wir viel Wert auf eine partnerschaftliche Beziehung und intensive Gespräche mit dem Eigentümer, damit wir die Verwaltung auch in seinem Sinne weiterführen. Die Eigentümer sollen einfach ein gutes Gefühl haben, wenn sie die bisher von ihnen verwalteten Objekte in unsere Verantwortung übergeben.”

