Pressemitteilung BoxID: 810674 (i+m NATURKOSMETIK BERLIN GmbH)

WE REDUCE! Maximal Minimal

Mit der minimalistischen WE REDUCE! Serie geht i+m NATURKOSMETIK BERLIN wieder einen umweltfreundlichen Schritt voraus und verzichtet auf überflüssiges Plastik, Verpackungen und Wasser als Inhaltsstoff – bei gleichbleibend hohen Qualitätsansprüchen.



WE REDUCE! setzt auf Minimalismus statt Überfluss und wurde für den DNP 2021 (Deutscher Nachhaltigkeitspreis) in der Kategorie „Design“ nominiert:





plastic free: Die Verpackungen der WE REDUCE! Produkte sind plastikfrei, aufs Allernötigste reduziert und größtenteils aus Graspapier.

waterless: Wasserlose Naturkosmetik spart CO2 beim Transport und Wasser als wertvolle Ressource. Darüber hinaus ist sie außerordentlich praktisch.

less waste: Mit reduzierten, kompostierbaren und recycelten Verpackungen wird unnötiger Verpackungsmüll vermieden.

reduce to the max: Eine aufs Wesentliche reduzierte Auswahl an Basisprodukten setzt ein Zeichen gegen das ausufernde Überangebot im Kosmetikregal.





Mit der Festen Dusche Hanf und der Deo Creme Rose im kompostierbaren Lignin-Tiegel erweitern wir unsere WE REDUCE! Serie um zwei weitere zukunftsweisende Produkte.



Ab September im Onlineshop von i+m und im Handel erhältlich.



Weitere Informationen finden Sie in unserer ausführlichen Presseinformation als Link zum Download: iplusm.link/WE-REDUCE-2-PM

