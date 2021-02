Reduced to the max: Mit der neuen WE REDUCE! Kosmetikserie stellt i+m NATURKOSMETIK BERLIN die Weichen für ein plastikfreies Badezimmer. Denn ihre wasserlosen Produkte präsentieren sich in reduzierten, kompostierbaren und recycelten Verpackungen.



Nun erhält die WE REDUCE! Serie erneut Zuwachs: Die beiden Deo Sticks Flower Power und Fresh Liberation in einer Stifthülse aus Papier schützen effektiv vor ungebetenem Körpergeruch – und schonen die Umwelt nachhaltig. Glanz und Kämmbarkeit schenkt der Fester Conditioner Hafer mit Bio- Inhaltsstoffen aus fairem Handel. Er hinterlässt ein seidig-gepflegtes Finish – für reibungslose Kämmbarkeit bis in die Spitzen. Verpackt in einer umweltfreundlichen Graspapier-Schachtel.



Alle Neuprodukte sind ab März 2021 im Onlineshop von i+m und im Handel erhältlich.



Weitere Informationen finden Sie in unserer ausführlichen Presseinformation als Link zum Download: iplusm.link/WE-REDUCE-3-PM



Bildmaterial zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage unter presse@iplusm.berlin. Der Abdruck ist honorarfrei, um ein Belegexemplar wird freundlichst gebeten.

