4,5 Mio. folgten dem NatureOne-Stream

Über 20 Top-DJs lieferten vier Tage Musik im Stream

Im vergangenen Jahr wurde bei der ausverkauften NATURE ONE noch unter dem Motto „The Twenty Five“ das 25. Jubiläum mit 65.000 Besucher gefeiert. Nun konnte das elektronische Musikfestival erstmals seit 1995 nicht wie gewohnt am ersten Augustwochenende stattfinden – aus bekannten Gründen.



So ganz konnte und wollte I-Motion, seit 26 Jahren Veranstalterin des Festivals und Tochtergesellschaft der DEAG Deutsche Entertainment AG und der LiveStyle Inc., aber nicht aufs Feiern verzichten. Zusammen mit den Radiopartnern DASDING und sunshine live wurde viel elektronische Musik „on air“ gesendet und über die verschiedenen Social Media-Plattformen gestreamt. Vom 30.07. bis zum 02.08.2020 spielten über 20 DJs, u.a. Paul van Dyk, Moguai, Edenheimer, AKA AKA, Klaudia Gawlas, DJ Dag und Felix Kröcher. Gestreamt wurde vom leeren Veranstaltungsgelände der Raketenbasis Pydna bei Kastellaun, wo eigens eine Open-Air-Rundbühne aufgebaut wurde. Zusätzlich lieferten die Clubfloor-Partner Masters of Hardcore, Rampage, Dirty Workz, Airport, Lehmann und HeavensGate DJ-Sets aus ihren eigenen Locations. Insgesamt erreichte der Stream 4,5 Millionen Zuschauer und -hörer über die verschiedenen Kanäle. Viele der Fans feierten mit Wehmut ihre eigene kleine NATURE ONE zu Hause im Garten.



„NATURE ONE ist für viele Menschen die beste Zeit des Jahres. Das haben wir in den letzten Monaten verstärkt durch den großen Support gemerkt. Das Live-Erlebnis kann allerdings nichts ersetzen. Aber es war uns wichtig, den Fans als Dank trotzdem jede Menge gute Musik nach Hause zu liefern,“ so Oliver Vordemvenne von I-Motion. „Gänsehaut! Danke NATURE ONE!“, „Da kann man die Beine nicht stillhalten. Vorfreude ist die schönste Freude!“ und „Ich könnte heulen. Ich vermisse es so sehr. Danke, dass ihr unser Wochenende rettet!“ sind nur wenige Beispiele der Vielzahl an positiven Rückmeldungen bei Facebook, Instagram etc.



Im kommenden Jahr soll NATURE ONE vom 30.07. bis 01.08. auf der Raketenbasis Pydna bei Kastellaun stattfinden. Dann hoffentlich wieder „live“ und mit 65.000 begeisterten Ravern.



NATURE ONE 2021

30.07. – 01.08.2021

Raketenbasis Pydna, Kastellaun RLP

www.nature-one.de

www.facebook.com/natureone.festival

