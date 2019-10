Pressemitteilung BoxID: 771385 (i-live Holding GmbH)

HanseMerkur Grundvermögen AG erwirbt Serviced Apartments in Neu-Ulm von i Live Group und nowinta



Projektentwickler und Betreiber i Live Group GmbH hat in bewährter Projektpartnerschaft mit dem Bauträger und Immobilieninvestor nowinta Bau GmbH das Serviced Apartment-Projekt „CAMPUS VILLAGE II“ an die HanseMerkur Grundvermögen AG veräußert.

„CAMPUS VILLAGE II“ ist bereits das zweite gemeinsame Großprojekt in Neu-Ulm und soll im Frühjahr 2022 in den Betrieb gehen.

Neben vollständig eingerichteten Apartments können die Bewohner zusätzliche Leistungen, wie Reinigungsservice oder Carsharing-Konzepte buchen.





Der Projektentwickler und Betreiber i Live Group, als einer der größten Anbieter von Micro Living in Deutschland, hat in bewährter Projektpartnerschaft mit dem Bauträger und Immobilieninvestor nowinta Bau GmbH das Serviced Apartment-Projekt „CAMPUS VILLAGE II“ an die HanseMerkur Grundvermögen AG für einen ihrer offenen Immobilienspezialfonds veräußert.



Das Joint-Venture hat zu diesem Objekt das erste Mal über ein Crowdfunding mit Zinsland agiert. Eine erste Mezzanine-Tranche aus dem Crowdfunding zur Finanzierung des Objektes wurde bereits abgeschlossen. Der Abschluss einer zweiten Tranche erfolgt Ende dieses Jahres.



Das Objekt in Neu-Ulm, welches an diesem Standort bereits das zweite gemeinsame Großprojekt ist, soll im Frühjahr 2022 in den Betrieb gehen. Auf dem ca. 2.307 m² großen Grundstück entstehen 140 Serviced Apartments ab einer Größe von ca. 21 m² bis 40 m².



Die neuen Serviced Apartments richten sich an Berufstätige, die einen Aufenthalt von drei Tagen bis zu zwei Monaten in einer Stadt planen und dabei den buchbaren Service eines Hotels mit der Wohlfühlzone eines eigenen Apartments kombinieren möchten.



„Unsere Gäste sollen sich nicht nur wohl fühlen und ein Stück eigenes Zuhause erleben können – uns ist auch wichtig, Menschen, die beruflich viel unterwegs sind, in unseren Häusern zu vernetzen. Über unsere App, welche wir in unseren 18 Objekten in Deutschland bereits erfolgreich im Einsatz haben, können sich unsere Gäste vernetzen, verabreden oder einfach Serviceleistungen buchen, die sie sowohl bei einem kürzeren wie auch bei längeren Aufenthalten nicht vermissen möchten“, sagt Amos Engelhardt, welcher als Gründer und Gesellschafter der i Live Gruppe das Konzept stetig weiterentwickelt.



Neben einer vollständigen Einrichtung mit Küchenausstattung und den Basis-Services können die Bewohner zusätzliche Leistungen buchen, wie beispielsweise einen Reinigungsservice, das Carsharing Konzept nutzen oder sich im gemeinschaftlichen Fitnessstudio auspowern.



Simone Moser, die das institutionelle Geschäft bei der i Live Gruppe verantwortet und Reinhard Putz, Gesellschafter vom Partner nowinta und mitverantwortlich für die Transaktion, freuen sich über die gute Zusammenarbeit: „Das Team der HanseMerkur Grundvermögen war schnell von unserem Ansatz und unserem Konzept überzeugt. Es geht uns sowohl um eine Immobilie als auch noch mehr um ein Stück ‚Heimat‘ für alle, die kurz oder auch länger geschäftlich unterwegs sind. Durch unsere aktive Community müssen sich unsere Gäste keine Sorgen über einsame Abende in Hotelzimmern machen. Vielmehr sollten die Eindrücke und Möglichkeiten genügend Raum für Entspannung aber auch Networking geben. “

Begleitet wurde die Transaktion von der Kanzlei Heuking, Kühn, Lüer, Wojtek in Stuttgart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

