Hyundai Kona Iron Man Edition - Comic-Figur wird Produkt-Wirklichkeit

Hyundai Motor präsentiert Sonderedition des Kona bei der San Diego Comi-Con

Innen- und Außendesign vom Comic-Helden „Iron Man“ inspiriert

Weltweit limitierte Auflage der Sonderedition geplant





Hyundai Motor hat im Rahmen der San Diego Comi-Con, einer der größten Comic-Messen weltweit, einen vom Comic-Helden Iron Man inspirierten Hyundai Kona vorgestellt. Die Hyundai Kona Iron Man Edition zeigt sowohl außen und innen Designelemente, die an das Outfit der Comic-Figur erinnern. Der Produktionsstart der weltweit limitierten Sonderedition ist für Dezember geplant.



Die Kona Iron Man Edition ist für Hyundai mehr als nur eine Produktplatzierung. Vielmehr ist die Sonderauflage der perfekte Mix aus den Marken Hyundai und Marvel und erweckt für die eingeschworene Marvel-Fangemeinde den Comic-Helden Tony Stark, alias Iron Man, zum Leben. Mit seinem progressiven Design und der charakteristischen Frontpartie eignet sich das Lifestyle-SUV Hyundai Kona in besonderem Maß für diese Sonderedition, da es bereits in seiner Serie durch das Lichtdesign an die schmalen Augenschlitze von Iron Man erinnert.



Die Kona Iron Man Edition erhält eine eigenständige Frontbeleuchtung mit einer individuellen Tagfahrlichtform, die die Gesichtsmaske und der Augenform von Iron Man imitiert. Neben dem einzigartigen Lichtdesign bietet der Hyundai Kona Iron Man Edition weitere Designeffekte: ein Iron Man Maskenmotiv auf dem Dach, eine V-förmige Verzierung der Motorhaube mit dem Marvel-Logo, Iron Man gravierte Scheinwerferinnenflächen, 18-Zoll-Leichtmetallräder mit Iron Man Mittelkappen, eine Iron Man Gravur für die D-Säulen und einen dunkel verchromten Frontgrill. Die Außenfarbe ist ein mattes Grau in Kombination mit einem exklusiven Iron Man Rot, das zum Beispiel der Dachrehling und die Außenspiegel ziert.



Im Inneren findet sich auf dem Armaturenbrett die Signatur von Tony Stark. Dazu kommen neben einem Iron Man Schalthebelknopf auch spezielle Iron Man Animationen für das Head-up-Display wie ein individuelles Sitzdesign.



Weitere Informationen erhalten Interessierte unter KonaIronManEdition.com. Design-Eindrücke erhalten Interessierte unter https://www.youtube.com/watch?v=xnIA-HOTJhs



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Kona: innerorts: 8,4-4,5; außerorts: 6,2-3,9; kombiniert: 7,1-4,1; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 160-109; CO2-Effizienzklasse: D-A



Die angegebenen Verbrauchs-und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH

Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main ist seit 2012 eine 100-prozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor Company. In Deutschland hat Hyundai im Jahr 2017 mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent, 108.518 Zulassungen und einem Privatkundenanteil von 50 Prozent eine hohe Qualität der Zulassungen erreicht. Damit hat sich Hyundai in den Top drei der Importmarken etabliert und bleibt stärkste asiatische Marke in Deutschland. Hyundai wurde vom Automotive Brand Contest für seine nachhaltige und konsequente Entwicklung in Deutschland als Marke des Jahres ausgezeichnet. Kunden bestätigen Hyundai außerdem ein attraktives Design und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einzigartig ist das 5-Jahres-Garantiepaket ohne Kilometerbegrenzung. Im Europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentrum in Rüsselsheim werden 95 Prozent aller in Europa verkauften Fahrzeuge entworfen, konstruiert und getestet. Als langjähriger Partner der FIFA sowie der Caritas ist Hyundai im sportlichen und im sozialen Bereich engagiert.

