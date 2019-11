Pressemitteilung BoxID: 777824 (Hypothekarbank Lenzburg AG)

Veränderung im Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG

Im Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG wird es bei der ordentlichen Generalversammlung im März 2020 zu einer Veränderung kommen. Einer der Verwaltungsräte tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.



Kaspar A. Hemmeler, Mitglied des Verwaltungsrats der Hypothekarbank Lenzburg AG, hat sich entschieden, an der kommenden Generalversammlung vom 21. März 2020 nicht mehr für eine Wiederwahl anzutreten.



Kaspar A. Hemmeler gehört seit 2010 dem Verwaltungsrat an und ist seit 2017 Mitglied des Prüf- und Risikoausschusses. Im Jahre 2017 war er zudem Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses.



Der Verwaltungsrat dankt Kaspar A. Hemmeler für seine Verdienste zum Wohle der Hypothekarbank Lenzburg AG. Mit seinem Wissen und seinem zukunftsgerichteten Wirken hat er viel zur positiven Entwicklung der Bank beigetragen und deren strategische Ausrichtung entscheidend mitgeprägt.



Über eine allfällige Nachfolge wird der Verwaltungsrat in den kommenden Wochen entscheiden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (