Pressemitteilung BoxID: 812778 (Hypothekarbank Lenzburg AG)

Änderung in der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg AG

Karsten Kunert scheidet aus der Geschäftsleitung aus

Karsten Kunert, Leiter des Bereichs Operations und Mitglied der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg AG, hat sich entschieden, die Bank per Ende November 2020 zu verlassen, da sein Verantwortungsbereich nicht mehr in der Geschäftsleitung eingegliedert ist. Die Abteilungen des Unternehmensbereichs Operations werden in die anderen Bereiche überführt.



Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Karsten Kunert für sein Engagement und wünschen ihm für die berufliche Zukunft viel Erfolg und persönlich alles Gute.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (