Pressemitteilung BoxID: 796283 (Hyatt International LLC)

Hyatt News Update in Zeiten von Corona

Charity-Aktionen und Inspirationen für Zuhause von den Hyatt Hotels in Europa

.

Helden des Alltags



#LetTheHopeBloom – Andaz Amsterdam Prisengracht

Das Andaz Amsterdam Prinsengracht unterstützt mit mehreren Initiativen die Community und insbesondere Hollands Tulpenindustrie: Tulpen, die aufgrund der Krise nicht verkauft werden und sonst weggeworfen werden müssten, werden im Rahmen der #LetTheHopeBloom Initiative gerettet. Die Aktion bringt zwei Wochen lang, noch bis Ende April, Farbe in die Prinsengracht mit beeindruckenden Schaufenstergestaltungen mit über 1000 Tulpen. Zudem bilden die beleuchteten Fenster des Hotels nachts ein Herz, als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber allen Fachkräften des Gesundheitswesens.

Link Texte und Bildmaterial



Error in Truth Outdoor Art Exhibition

Das Hyatt Regency Amsterdam hat in Zusammenarbeit mit dem lokalen Künstler und Fotografen Martin Sweers die Bewohner Amsterdams mit einer kostenlosen Kunstausstellung im Freien überrascht. Die Ausstellung von Martin Sweers ist eng mit der botanischen Geschichte des Hotels verknüpft und zeigt Blumen und Pflanzen, die sorgfältig verbrannt und in Kohlenstoff verwandelt wurden. Die verbrannten Blumen repräsentieren die Idee, dass es gute Dinge gibt, die aus Schlechtem entstehen.

Link zu Pressetext und Bildern



Mittagessen für medizinisches Fachpersonal

Um die medizinischen Helfer in Budapest zu unterstützen, liefert das Team des Párisi Udvar Hotel Budapest von (ein Unbound Collection by Hyatt Hotel) jeden Tag 50 Lunchmenüs an Ärzte, Pflegepersonal und andere Krankenhaus-Mitarbeiter in der Stadt aus. Das Team des Parisi Passage Café und Brasserie stellt dafür täglich leckere Gerichte her. Die Aktion wurde mit Instagram-Stories begleitet.

Link zum Bildmaterial



Lebensmittel-Spenden für die Hamburger Tafel

Das Team des Park Hyatt Hamburg machte sich kürzlich für Menschen in Not stark. Küchendirektor Felix Markwardt brachte dafür vor Kurzem persönlich per Transporter Lebensmittel aus dem Kühlhaus des Hotels zur Hamburger Tafel.

Instagram-Link



Süße Überraschung für die Krankenhäuser

Das Park Hyatt Paris Vendôme hat als Zeichen der Wertschätzung einen süßen Ostergruß an das medizinische Personal der Krankhäuser Cochin und Hôtel-Dieu in Paris geschickt: Auf Initiative von Sternekoch Jean-François Rouquette kreierte Pastry Chef Jimmy Mornet Gourmet-Ostereier, die an Ärzte und Pflegeteams gespendet wurden.

Instagram-Link



#HyattStayHome Stories

Virtueller Kunstgenuss

Das Andaz Amsterdam zeigt auf seinem Instagram-Account unter dem Motto #HyattStayHome seit Kurzem verschiedenen virtuelle Kunst-Ausstellungen aus der ganzen Welt. Vom Van Gogh Museum im Amsterdam bis zum Guggenheim Museum können Kunstfans hier digital die besten internationalen Museen von Zuhause aus erleben.

Instagram-Link



Digitaler Kunst-Wettbewerb

Das Andaz London Liverpool Street hat auf seinen Social Media Kanälen zu einem digitalen Kunst-Wettbewerb aufgerufen: Alle Künstler in East London sind dazu aufgerufen, bis zum 30. Juni ihre Kreationen auf Instagram mit dem Hashtag #AndazArtists zu posten. Jede Woche werden die besten Beiträge auf dem Instagram-Account des Hotels gezeigt und die sechs Finalisten-Werke am Ende im Hotel ausgestellt, sobald dieses seine Pforten wieder öffnet.

Instagram-Link



Aktiv und achtsam zuhause

Das Hyatt Regency Amsterdam gibt in seinen Instagram-Stories regelmäßig Tipps für Achtsamkeitstrainings. Zudem gibt es täglich per Instagram-Livestream Morgen-Workouts.

Instagram-Link



Rezepte vom Profi

Auch für eigene Küche haben die Profis aus den Hyatt Hotels die richtigen Inspirationen: Das Hyatt Centric Gran Via Madrid zeigt beispielsweise per Video-Tutorial leckere Cocktail-Rezepte und das Andaz London Liverpool Street präsentiert einfache Kochrezepte für Zuhause.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (