Humanscale präsentiert neue Generation von Monitorarmen

Noch komfortabler im Handling

Der Trend zu flexiblen Arbeitsumgebungen stellt neue Herausforderungen an die ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze. Abhängig von den zu erledigenden Aufgaben stehen den Mitarbeitern unterschiedliche Arbeitsorte für Teamarbeit und Kommunikation einerseits und konzentrierte Arbeit andererseits zur Verfügung. In vielen Bereichen wird auf fest zugewiesene Arbeitsplätze ganz verzichtet. Daraus leitet sich die Forderung nach intuitiv, möglichst wenig Handgriffen bedienbarem Equipment ab. Mit den Monitorarmen der nächsten Generation von Humanscale lassen sich Arbeitsplätze spontan auf die persönlichen Bedürfnisse des Nutzers ausrichten, um Nackenschmerzen und Augenproblemen vorzubeugen. Durch ihre außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung von Komfort und Produktivität in einem flexiblen Arbeitsumfeld.



Die neuen Monitorarme verbinden intelligente Technik und ultra-schlankes Design mit Langlebigkeit und hoher Wirtschaftlichkeit für den Käufer. Für eine schnelle Installation und hohe Stabilität sorgen die zum Patent angemeldeten Schnellwechselgelenke, wodurch die Verbindungsstücke sofort ineinander rasten. Lediglich zur Befestigung am Tisch wird ein Werkzeug benötigt, das elegant im Sockel des Arms aufbewahrt ist. Die gewichtskompensierende Federtechnologie ermöglicht eine stufenlose Höhen- und Tiefenverstellung und erweist sich im Vergleich zu herkömmlichen, fehleranfälligen Gaszylindern als deutlich haltbarer. So gewährt Humanscale 15 Jahre Garantie im Drei-Schicht-Betrieb für den Monitorarm M2.1, welcher Monitore im Gewichtsbereich von 2,2 bis 7 kg aufnimmt, und für das Modell M8.1, das für einen Monitor bis zu 13 kg oder zwei Monitore mit einem Höchstgewicht von je 5,5 kg ausgelegt ist. Maximale Flexibilität bietet der M10. Er erlaubt, an der Querstrebe bis zu drei Monitore bzw. ein Gewicht von bis zu 22 kg anzubringen. Die Garantiezeit für den M10 beträgt 10 Jahre.



Zur schnellen Installation der Monitorarme trägt das neue „Smart Stop“-System bei. Durch Begrenzungsanschläge bei 90, 180 oder 360 Grad kann die Rotation des Armes individuell eingestellt werden. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich bei Sitz-Steh-Arbeitsplätzen und Tischtrennwänden, um Kollisionen mit angrenzenden Flächen zu vermeiden.



Die Monitorarme lassen sich mit der USB-C-Dockingstation M/Connect 2 zur ersten Komplettlösung dieser Art kombinieren. Damit verbinden die Humanscale Monitorarme die analoge Arbeitswelt mit der digitalen und sorgen gleichzeitig für ein kabelfreies, aufgeräumtes Arbeitsumfeld. Integrierter Bestandteil der innovativen Dockingstation ist die Schnelladefunktion für alle Notebooks, Laptops und Smartphones.

