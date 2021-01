HTC VIVE, führendes Unternehmen der Premium-Virtual Reality (VR), bringt Rezzil Player 21 auf Viveport. Nutzer können ihre Fußballkünste jetzt zu Hause mit Rezzils professioneller VR-Simulation ausbauen, mit der Vereine auf der ganzen Welt trainieren!



Unterstützt von ehemaligen Fußballprofis wie Manchester City-Legende und RSC Anderlecht-Trainer Vincent Kompany versetzt Rezzil Player 21 die Spieler durch Training und Herausforderungen aus der echten Welt, die von Top-Trainern und Physiotherapeuten entwickelt wurden, in die Fußballschuhe der Starspieler. Manchester United, PSG und Arsenal sind nur ein paar der Elite-Clubs, in deren Einrichtungen Rezzil für Top-Mannschaften und Jugendteams gleichermaßen eingesetzt wird. Rezzil wird zudem von Verbänden wie der French Football Federation, US Soccer, The English FA und vielen weiteren verwendet.



Graham Wheeler, General Manager von HTC EMEA: „Auf der Höhe zu sein ist unverzichtbar. Sei es für zusätzliches Training oder die Erholung von einer Verletzung – Rezzil Player 21 hilft Fußballern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Viveport bringt auch weiterhin vielfältige Inhalte für alle Bereiche – vom intensiven Gaming bis zum intensiven Training.“



Vincent Kompany kommentiert: „Für Profi-Fußballer ist es ein Muss, stets zu Höchstleistungen imstande zu sein, und Rezzils Training bietet Training und Spaß auf Profi-Niveau, die Körper und Geist gleichermaßen fördern.“



„Rezzil hat sich für viele der besten Fußball-Clubs der Welt als unverzichtbares Trainingswerkzeug erwiesen, und wir freuen uns, den Spielern daheim die Chance zu bieten, mit Rezzil Player 21 auf Profi-Niveau mitzumischen“, so Adam Dickinson, Development Director von Rezzil. „Es ist uns schmerzlich bewusst, dass die aktuelle Pandemie Profi- wie auch Amateur-Spieler betrifft – daher ist Rezzil eine tolle Möglichkeit, sie dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten zu erhalten.“



Besonderheiten von Rezzil Player 21:





Nutzer trainieren und spielen mit derselben VR-Technologie, die für das Training einiger der besten Fußball-Athleten weltweit eingesetzt wird.

Kostenlose „Finishing Challenge“ mit 3 Zeitlimits – 30, 60 und 90 Sekunden

Kostenloser „Endlos“-Modus lässt Nutzer die Finishing Challenge in einem eigenen Tempo angehen – für entspanntes Training.

Freischaltung echter Adidas-Produkte im Spiel – einschließlich des bekannten Mexico ‘86-Balls und der neuesten Predator Mutator-Schuhe, frisch aus dem Schuhladen direkt in den Spind!

Aufstieg in weltweite Bestenlisten





Der Trailer zu Rezzil Player 21 ist hier zu sehen: https://vimeo.com/466901566

Assets sind unter folgendem Link zu finden: https://rezzil.com/press-pack/



Über HTC VIVE

HTC VIVE ist die führende Virtual Reality-Plattform, die lebensechte VR-Erfahrungen und ein Zubehör-Ökosystem für Entertainment und Business gleichermaßen vorweisen kann. Das VIVE-Ökosystem wurde rund um Premium-VR-Hardware, - Software und -Inhalte konzipiert. Das Geschäftsmodell von VIVE umfasst die leistungsfähigste XR-Hardware ihrer Klasse, die VIVEPORT-Plattform samt App Store, VIVE Enterprise Solutions für Geschäftskunden, VIVE X, einen 100-Millionen-Dollar-VRBusiness- Booster, VIVE STUDIOS, das Entertainment-, Gaming- und Unternehmens-Content-Studio sowie die kulturellen Initiativen von VIVE ARTS.



Für weitere Informationen zu VIVE: www.vive.com.



Über Rezzil

Seit dem Start von Rezzil in 2017 hat sich die Software in Clubs auf der ganzen Welt zur definitiven VR-Plattform für Fußballtraining und kognitive Entwicklung für Profis entwickelt. Zu ihnen zählen unter anderem Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal und Los Angeles FC sowie nationale Verbände wie The Football Association, US Soccer und die French Football Federation. Zu Rezzils Produkten für Profi-Athleten zählen 'Rezzil Elite', das Werkzeug für Match-Analyse, Training und Rehabiliatiton, und 'Rezzil Index', eine Suite aus VR-Drills, die Spitzenspieler bewerten und durch präzise Simulation sowie eine Vielzahl analytischer Daten verbessern helfen soll. In 2020 wird das erste Rezzil-Produkt für Verbraucher veröffentlicht: 'Rezzil Player 21', das kostenlos über Steam und Viveport erhältlich sowie in VR-Arkaden in ganz Europa, Asien und den USA zugänglich sein wird.

