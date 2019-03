Seit über zehn Jahren für die Hotelbranche: HSMA Lounge auf der ITB

19.03.19

Der Verband präsentierte wieder ausgewählte Partner und bot den Mitgliedern auf rund 120 Quadratmetern eine Networking-Plattform zum gegenseitigen Austausch.



Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. machte sich erneut für die Branche stark: Vom innovativen Start-up, etablierten Hotelgruppen bis zu renommierten Dienstleistern – der Branchenverband bietet bereits seit mehreren Jahren unterschiedlichen Unternehmen aus der Hotellerie eine Netzwerklounge auf der weltweit führenden Tourismusmesse in Berlin. Die Fachmesse lockte in diesem Jahr rund 160.000 Besucher aus der ganzen Welt in die deutsche Hauptstadt.



„Mit der HSMA Lounge hat auch ein junges Unternehmen wie wir die Chance, sein Produkt erfolgreich in Szene zu setzen und mit unterschiedlichen Partnern ins Gespräch zu kommen. Mal ganz abgesehen von dem klasse Standkonzept, das für ein angenehmes Umfeld auf der belebten Messe sorgt“, so Alexander Haußmann, Mitgründer von CODE2ORDER, einem digitalen Reisebegleiter für Hotelgäste. Suzann Heinemann, Geschäftsführerin der GreenLine Hotels, ist ebenfalls von dem Konzept der HSMA-Lounge überzeugt: „Wir waren bereits zum zweiten Mal in der HSMA Lounge als Mitaussteller dabei und haben uns sehr gut umsorgt gefühlt. Dieser Stand mit allen seinen Partner ist für uns der ideale Messeauftritt auf der ITB. Super Service und Betreuung, tolles Netzwerk und für Termine mit Kunden ideal. Wir sind im nächsten Jahr auch wieder dabei!“



Zu der Netzwerklounge der HSMA Deutschland e.V. auf der Tourismusmesse ITB haben alle HSMA-Mitglieder Zutritt. Hier gibt es die Möglichkeit, sich mit den Partnern oder anderen Mitgliedern zu treffen, sowie ein Getränke- und Speiseangebot in Anspruch nehmen zu können.



Als Partner der HSMA Deutschland e.V. vom 6. bis zum 9. März 2019 waren auf der ITB Berlin apaleo, Azimut Hotels, meetago, DER Corporate Solutions, Ratefinding, Living Hotels, CODE2ORDER, Oaky, INCERT eTourismus, UpSellGuru, vioma GmbH, STR, GreenLine Hotels, MountLytics, Smart Performance Hotels, Puetter GmbH, Hotel Berlin Berlin, Performance Solutions, und GreenSign dabei.

