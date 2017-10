HSH Nordbank finanziert Windpark nahe der niedersächsischen Küste

Die HSH Nordbank stellt ihrem Kunden European Energy eine langfristige Projektfinanzierung mit einem Volumen in Höhe von rund 30 Millionen Euro für den Bau und die Betriebsphase des Windparks Lohkamp im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven zur Verfügung. Der Park mit drei Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon E115 und einer WEA des Typs Enercon E101 wird eine Gesamtkapazität von 12 Megawatt (MW) leisten. Der Baubeginn ist bereits erfolgt, seinen Betrieb soll der Windpark an dem küstennahen Standort mit guten Windverhältnissen im ersten Quartal 2018 aufnehmen.



Das dänische Unternehmen European Energy mit Sitz in Kopenhagen wurde 2004 gegründet und hat sich auf die Projektentwicklung von Solar- und Windparks spezialisiert – und ist mit knapp 70 Mitarbeitern einer der erfolgreichsten Entwickler von Erneuerbaren Energien in Dänemark.



„Mit unserem Kunden haben wir in den vergangenen Jahren verschiedene Transaktionen abgeschlossen, unter anderem ist uns mit European Energy der Markteintritt in Dänemark gelungen. Diese konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit nun auch erneut in unserer norddeutschen Heimatregion fortsetzen zu können, freut uns besonders“, sagte Lars Quandel, Leiter Energie & Infrastruktur der HSH Nordbank.

