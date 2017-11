HRG kooperiert mit WestJet und treibt die "New Distribution Capability" (NDC) weiter voran

HRG, der auf globales Travel Management spezialisierte Unternehmensbereich der Hogg Robinson Group, hat eine neue Partnerschaft mit der kanadischen Fluggesellschaft WestJet bekannt gegeben. Kern der Zusammenarbeit ist die Weiterentwicklung und Etablierung der New Distribution Capability (NDC), für die HRG erst vor wenigen Tagen im Rahmen des erweiterten 17.2 Standards mit dem IATA-Zertifikat Level 3 ausgezeichnet worden ist.



Bill Brindle, Chief Operating Officer (COO) der Hogg Robinson Group, kommentiert die neue Partnerschaft wie folgt: „Es ist bekannt, dass wir bei der Entwicklung von neuen Möglichkeiten im Reisevertrieb an vorderster Front mitwirken und im Bereich NDC schon mit zahlreichen namhaften Airlines wie British Airways, Iberia, American Airlines und der Lufthansa Gruppe kooperieren. Es freut uns außerordentlich, dass nun auch WestJet hinzukommt und sich bei unserem NDC-Engagement aktiv in den Entwicklungsprozess einbringt.“



George Bryan, Manager Distribution Strategy bei WestJet, sagt: „Auch wir freuen uns sehr, ein neuer Partner im Rahmen des NDC-Programms von HRG zu sein. Unsere Teams arbeiten seit einiger Zeit zusammen und haben bereits enorme Fortschritte hinsichtlich der Nutzung unserer NDC-Inhalte durch HRG erzielt. Wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Kunden flexible Angebote, hochwertige Lösungen und viele weitere Vorteile bieten zu können, die auf Basis von NDC 17.2 möglich sind.“

HRG Germany - Hogg Robinson Germany GmbH & Co. KG

HRG Germany ist ein Tochterunternehmen der Hogg Robinson Group und zählt als Geschäftsreisedienstleister zu den führenden Anbietern in Deutschland.



Die 1845 in London gegründete Hogg Robinson Group plc ist ein internationaler Anbieter von Unternehmensdienst-leistungen mit einem weltweiten Netzwerk, das mehr als 120 Länder umfasst. Unter der Marke HRG, die sich auf globales Reisemanagement spezialisiert, bietet die Hogg Robinson Group ein breites Serviceportfolio in folgenden Bereichen: Geschäftsreisen, Meetings und Events, Consulting, Sports sowie Reisen für den Energie- und Marinesektor als auch für staatliche Organisationen. Ergänzt wird das Angebot sowohl von neuesten technologischen Lösungen aus auch von Daten- und Beratungsleistungen. Weitere Informationen unter www.hrgworldwide.de. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten und unser Nachrichtenarchiv.

