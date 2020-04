Pressemitteilung BoxID: 794547 (HPG Projektentwicklungs GmbH)

Die Jagd nach dem goldenen Ei geht weiter - an diesem Sonntag digital

Auf die traditionelle "Jagd nach dem goldenen Ei" - die Familien-Eierrallye rund um den Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten - brauchen Freunde der Einrichtung selbst 2020 nicht verzichten, auch wenn das Gelände in diesem Jahr, an den Osterfeiertagen geschlossen bleiben muss.



Zum einen hat das Team von „Baum&Zeit“, welches den Park auch jetzt so in Schuss hält, dass täglich Besucher kommen könnten, ein Abkommen mit dem Osterhasen geschlossen, dass dieses traditionelle Familienvergnügen, mit seinen güldenen Utensilien sofort nachgeholt wird, wenn sich die Parktore für Gäste des Baumkronenpfades wieder öffnen dürfen. Wie immer werden an gut versteckten Plätzen im Gelände die Zahlen und Buchstaben neben den goldenen Eiern platziert und wer meint, durch Kombination auf die richtige Lösung zu kommen, kann dies im Pförtnerhaus prüfen lassen und sich mit einer kleinen, süßen Überraschung selbst belohnen. Unter allen Teilnehmern werden auch in diesem Jahr wieder kleine Sachpreise sowie einige Jahreskarten verlost.



Zum Zweiten können - unter https://www.facebook.com/baumundzeit/ - alle an diesem Ostersonntag, von 0:00 bis 24:00 Uhr, auf digitale Eier-Jagd gehen und ihr Wissen über das historische Baum&Zeit-Gelände prüfen. Es gilt die Eierverstecke richtig den „Fundorten“ zuzuordnen. Auch in der digitalen Version der „Jagd nach dem goldenen Ei“ wird unter den Teilnehmern mit der richtigen Lösung eine Verlosung von kleinen Sachpreisen und Jahreskarten stattfinden.

