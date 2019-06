Pressemitteilung BoxID: 757945 (House of Flames Ulm GmbH)

Harley-Davidson Ulm feiert seinen 20. Geburtstag

Große Party am 6. und 7. Juli in Erbach-Ringingen

Wie doch die Zeit vergeht! 1999 setzte Walter Maygatt, den in der Motorradszene alle nur „Zabel“ nennen, seine Unterschrift unter einen Vertrag mit der Harley-Davidson GmbH und war fortan autorisierter Händler der Motorradmarke aus Milwaukee, USA. 20 Jahre House of Flames – das muss natürlich gefeiert werden! Deshalb geht es am Samstag, dem 6. Juli von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag, dem 7. Juli von 10 bis 18 Uhr rund im Wiesengraben 3-1 in Erbach-Ringingen nahe Ulm: „Zabel“, sein Sohn und designierter Nachfolger Sascha Maygatt und das ganze Team feiern die ersten zwei Jahrzehnte ihres Unternehmens und alle Fans von heißen Öfen sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.



Anlässlich der Party wird rund um den Lifestyle Harley-Davidson mächtig aufgefahren: Einerlei, ob die Besucher nach Customparts, Fashion und Accessoires suchen oder gleich ein komplettes Bike ins Auge gefasst haben – die Auswahl verspricht gigantisch zu werden. Mit Rock und Blues vom Feinsten entern gleich mehrere Musiker die Bühne, der sexy Bike-Wash entfernt selbst hartnäckigsten Schmutz von Lack und Chrom und die Vielzahl von hochkarätigen Custombikes gibt Anlass zu andächtigem Staunen und lässt Ideen zum Umbau der eigenen Maschine sprießen. Für das Catering zeichnet das Einstein Chapter Ulm der Harley Owners Group verantwortlich und kleine Fans dürfen sich auf ein eigenes Kinderentertainment freuen.



„Als wir mit dem Händlervertrag in der Tasche durchstarteten, war alles noch eine Nummer kleiner“, erinnert sich „Zabel“ Maygatt – und verrät damit einen gewissen Hang zum Understatement. Schließlich hatte er sich zu diesem Zeitpunkt bereits eineinhalb Jahrzehnte lang beruflich mit Motorrädern befasst, in Erbach-Ringingen einen Store und eine Werkstatt aufgebaut und mit HPU ein renommiertes Unternehmen für fette Räder, zahllose Customparts und beeindruckende Umbauten auf die Beine gestellt. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich die Harley Vertretung für den Großraum Ulm seit jeher neben ihrem riesigen Angebot an Motorrädern, Bekleidung und Zubehör auch durch die selbst gefertigten Customparts und die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Teams beim Umbau von US-Bikes auszeichnet – in Sachen Design, Tuning und Leistungsoptimierung kommt man am House of Flames nicht vorbei.



Von Beginn an brummte das Geschäft am südöstlichen Rand der Schwäbischen Alb und es entwickelte sich so prächtig, dass das House of Flames bereits zwei Jahre später expandierte: In München eröffnete Maygatt seinen zweiten Harley-Davidson Store und fortan bevölkerten Unmengen amerikanischer V-Twins die Zamdorfer Staße in der bayerischen Landeshauptstadt. 2011 folgte der nächste große Schritt des House of Flames: In verkehrsgünstiger Lage mit unmittelbarer Anbindung an die A96 entstand in der Anton- Böck-Straße 32 im Münchner Westen ein dritter Harley Store – mit weitläufigem Showroom sowie lichtdurchfluteten Arbeits- und Verkaufsräumen. Hier, beim House of Flames München West, können die Kunden neben Motorrädern, Bekleidung und Zubehör erstmals auch saftige Burger und feinste Steaks genießen, denn mit dem Restaurant Feuer & Flamme bietet der Store einen einladenden Gastrobereich im Diner-Style inklusive einer großen Dachterrasse.



Fünf Jahre später platzte Maygatts erste Münchner Harley-Davidson Vertretung endgültig aus allen Nähten. Es war an der Zeit für einen Umzug – von der Zamdorfer Straße 4 in die Zamdorfer Straße 20. Am neuen Standort bietet der Megastore House of Flames München Ost seither endlich mehr Platz für das Harley-Davidson Lebensgefühl und alles, was dazugehört. Seit letztem Jahr ist das Team um die beiden Maygatts darüber hinaus auch in der Region Rosenheim vertreten In der Sebastian-Tiefenthaler-Straße 16 in Rohrdorf entstand auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern das vierte House of Flames – zuständig für Oberbayern.



„Wir sind allesamt mit Leib und Seele dabei und daran wird sich auch nie etwas ändern“, erläutert Sascha Maygatt, inzwischen Geschäftsführer in Ulm, das Erfolgsrezept. Diesen Spirit spürt man im House of Flames – einerlei, welche der inzwischen vier Filialen man auch betritt. Weitere Informationen über das House of Flames und seine Geburtstagsparty findet man unter www.house-offlames. com.



Über die Harley-Davidson



Motor Company Harley-Davidson, gegründet 1903 in Milwaukee, USA, stellt hubraumstarke Custom-, Cruising- und Touren-Motorräder der Baureihen Street, Sportster, Softail sowie Touring her und offeriert seinen Kunden eine umfangreiche Palette an Zubehör, Motorrad- und Freizeitkleidung sowie Accessoires. Weitere Informationen findet man auf www.harleydavidson. com.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (