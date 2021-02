Wirelane ist ab sofort Preferred Partner des Hotelverbandes Deutschland (IHA) in Sachen Ladeinfrastruktur. Der Full-Service-Provider für Elektromobilität bietet von der Planung über die benötigte Software bis hin zur Lade-Hardware maßgeschneiderte, eichrechtskonforme Lösungen für Einzelhotels und Hotelketten aus einer Hand an.



„Laden, zahlen, fertig – unsere einfache Ladelösung überzeugt die Hotel-Branche“, so Hakan Ardic, Vice President Hospitality & Mobility Wirelane, und fügt hinzu: „Wirelane ist als Spezialist für Ladeinfrastruktur bereits in der Hospitality-Branche verankert, nun auch als Preferred Partner des Hotelverbandes gelistet zu sein, ist der nächste Schritt, die Ladeinfrastruktur in der Hotellerie voranzutreiben und freut uns natürlich besonders.“



Wirelane stellt Ladeinfrastruktur einfach und aus einer Hand zur Verfügung. Die auf die Bedürfnisse der Hotelbranche zugeschnittene Produktpalette beinhaltet neben Lade-Hardware ein eigens entwickeltes Backend-System, das entweder separat genutzt werden kann oder – dank passender Schnittstelle zur Hotel-Software – auch in die bestehende Hotel-Software integriert werden kann. Wirelane begleitet den gesamten Prozess von der Installation bis zur Inbetriebnahme der einzelnen Ladepunkte. Um die Rechtssicherheit rund um das Thema Ladeinfrastruktur stets zu gewährleisten, steht die in Leipzig sitzende Rechtsanwaltssozietät ‚Spirit Legal‘ als Partner zur Verfügung.



„Dank unseres neuen Preferred Partners Wirelane können Hotels ihren Gästen eine unkomplizierte und rechtssichere Ladelösung bieten“, freut sich IHA-Geschäftsführer Stefan Dinnendahl.



Über Wirelane



Wirelane ist ein Full Service Provider im Bereich Elektromobilität und steht für eine neue Generation intelligenter Ladelösungen. Das 2016 gegründete Unternehmen macht das Aufladen von Elektrofahrzeugen einfach und überall verfügbar. Ein mittlerweile 35-köpfiges Team rund um CEO Constantin Schwaab entwickelt Ladestationen für Elektroautos, die dazugehörige Backend Software und Applikationen für die Mobilitätsbedürfnisse von morgen. Hardware, Management Tool und Zugangsmedien werden so optimal miteinander verbunden. Das Produktportfolio besteht aus einer umfassenden Palette kundenspezifischer Produkte, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Städten und Gemeinden sowie Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zugeschnitten ist. Das in München und Berlin ansässige Unternehmen arbeitet mit Kunden aus verschiedenen Sektoren zusammen, darunter Großkonzerne wie die BMW AG, Vattenfall, Bouygues, Betriebe aus der Tourismusbranche und Kommunen wie dem Landkreis München.

Mehr Informationen: www.wirelane.com

