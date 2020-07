Pressemitteilung BoxID: 808856 (Hotel Trattlerhof **** Forstnig Betriebs GmbH & CO KG)

Kuschelauszeit in Trattlers Hof-Chalets

Zeit zu Zweit und gemütlichen Luxus genießen

Südlich der Alpen, bei mediterranem Klima, die Seele baumeln lassen, die Freiheit genießen und Loslassen – entweder ganz für sich oder mit dem Partner, Familie oder Freunden. Gerade jetzt ist der Wunsch nach einer entspannten Auszeit groß. Einen solchen Sehnsuchtsort hat das Hotel Gut Trattlerhof & Chalets mit seinen vierzehn luxuriösen Chalets im Biosphärenpark Nockberge in Kärnten erschaffen. Hier können sich Ruhesuchende und Aktivurlauber gleichermaßen erholen. Maßgeschneiderte Angebote, wie zum Beispiel die „Kuscheltage Deluxe“ für Paare, machen die langersehnte Auszeit perfekt.



Viel Platz und Raum zum Durchatmen



Vor zwei Jahren errichtete die Gastgeberfamilie Forstnig, die bereits seit über 136 Jahren und in fünfter Generation das Traditionshotel Gut Trattlerhof führt, zusätzlich vierzehn luxuriöse Chalets auf einem 7.000 Quadratmeter Areal. Unweit des Hotels und direkt an der Skipiste gelegen ermöglichen die gemütlichen Wohneinheiten einen direkten „Ski in & Ski out“ sowie Zugang zu Bike- und Wanderwegen.



Die großzügige Wohnfläche der Chalets reicht von 85 bis 110 Quadratmeter und bietet viel Platz für Paare, Freundesgruppen oder Familien, mit bis zu acht Personen. Für die Inneneinrichtung wurde bevorzugt mit heimischen Betrieben gearbeitet. Hochwertige Naturmaterialien, wie Lärchen- und Fichtenholz, geben den Häusern einen modernen und gleichzeitig authentisch alpinen Look.



Privater Luxus und Private SPA



Jedes der Chalets verfügt über einen eigenen Holzofen für gemütliche Stunden sowie ein Private SPA mit Panoramasauna und beheizter Außenwanne für maximalen Luxus. Auch auf SPA-Behandlungen müssen die Gäste nicht verzichten: Massagen können direkt über das Hotel Gut Trattlerhof gebucht werden.



Auf Wunsch: Alles mit dabei



Die Chalets sind als Selbstversorger-Einheiten mit einer vollausgestatteten Küche und einem weitläufigen Essbereich konzipiert. Auf Wunsch wird das Frühstück morgens direkt ins Chalet gebracht und wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, für den zaubert das Küchen-Team im nebenan gelegenen Hüttenrestaurant „Trattlers Einkehr“ saisonale Köstlichkeiten aus regionalen Produkten. In jeder Unterkunft befindet sich zudem eine hochwertige Auswahl an Weinen aus Österreich und dem Alpe Adria Raum, die auf Wunsch gerne von einem Sommelier erklärt werden.



Hochgefühle in den Bergen



Trattlers Hofleute sind wahre Experten rund um Erlebnisse in den Nockbergen und kennen die spannendsten Touren-Tipps und die schönsten Almhütten. Gäste können direkt vom Chalet aus loswandern oder in die Pedale treten. Auch Pferdefreunde kommen dank der gutshofeigenen Stallungen auf ihre Kosten: Vom Noriker-Wallach bis zur zierlichen Isländer-Stute gibt es für jeden Gast das richtige Reitpferd.



Genussvolle Kulinarik, Pferdekutschen-Erlebnisfahrten, E-Mobilität, Oldtimer-Traktorenausfahrten und vieles mehr runden die erlebnisreiche Gutshofvielfalt ab.



Angebote und Übernachtungspreise



Ab 200 Euro pro Nacht übernachten bis zu zwei Personen im Chalet Classic Romantic auf Selbstversorger-Basis. Der Mindestaufenthalt umfasst drei Übernachtungen. Stets inkludiert ist die Kärnten & Sonnenscheincard mit über 100 attraktiven Ausflugszielen, kostenfreier Bergbahnnutzung, geführten Wanderungen und Biketouren und vielem mehr. Alle Angebote finden Sie hier

