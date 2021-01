Der Schweizer Hotelinvestor Hotel Investments AG sucht für seine Joint Venture Partner und Hotelbetreiber Hotels zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



„Holger Ballwanz, Hotelinvestor und Vorstand (CEO) der Schweizer Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch), sucht große Stadthotels in den Big-15-Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ab 100 Zimmer oder größer, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.



Angebote zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.



Hotels zur Pacht: pacht@hotel-investments.ch

Hotelankauf: ankauf@hotel-investments.ch



Weitere Informationen:

https://www.hotel-investments.ch

https://www.pr4you.de

(lifePR) (