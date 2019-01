Mallorca trifft Andalusien

31.01.19

Paella, Wein, Musik und Tanz – das Hotel Bonsol im mallorquinischen Illetas feiert im April zum zehnten Mal das berühmte Frühlingsfest „Feria de Abril de Sevilla“. Rassige Tänzerinnen sorgen in ihren schwingenden Volant-Kleidern für eine mitreißende Show, das Küchenteam verwöhnt Gäste mit andalusischen Spezialitäten und in den Gläsern leuchtet Manzanilla, der typische südspanische Sherry. Das Vier-Sterne-Superior-Haus – nur acht Kilometer von der Mittelmeer-Metropole Palma entfernt – veranstaltet die Party an gleich zwei Wochenenden. Eine Übernachtung im DZ kostet dann ab 140 €/Pers. inkl. HP. www.hotelbonsol.es



Von 5. bis 7. und 26. bis 28. April 2019 steht das Hotel Bonsol im Zeichen der traditionellen andalusischen „Feria de Abril de Sevilla“. Begleitet von Gitarrenklängen startet das Programm jeweils am Freitag mit einem Willkommensdrink und Häppchen – von südspanischem Käse bis hin zu Ibérico-Schinken. Die Kanapees machen Appetit auf das anschließende Vier-Gänge-Menü im hoteleigenen Restaurant „Las Antorchas“. Bauchige Weinfässer, rote Geranien und farbenfrohe Fächer an den Wänden sorgen für das passende Ambiente. Am Samstag genießen Liebhaber der südlichen Küche nicht nur Tapas, sondern auch ein Gala-Dinner inklusive Flamenco-Show.



Der Sonntagmorgen beginnt mit einem Sektfrühstück im Wintergarten-Restaurant, bevor Jesús Egea in einer großen Spezialpfanne eine Paella Mixta mit Reis, Fleisch, Gambas und Muscheln beim Live Cooking vor den Augen der Gäste frisch zubereitet. Im Folgenden verrät der Küchenchef sein persönliches Rezept des spanischen Nationalgerichts zum Nachkochen.



Paella Mixta (für 6 Pers.)



Zutaten



500 g Schweinerücken (ohne Knochen)

500 g Huhn

500 g Kaninchen

Salz

2,5 EL Olivenöl

150 g Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

20 g Tomaten

600 g Paella-Reis

150 g Artischockenherzen

100 g rote Paprikaschoten

100 g grüne Bohnen

100 g Erbsen

300 g Garnelen

500 g Muscheln

1,25 l Kraftbrühe

Safran nach Geschmack



Zubereitung

Das Fleisch in kleine, gleichmäßige Stücke schneiden und leicht salzen. Olivenöl in einer Paella-Pfanne erhitzen, Fleisch darin goldbraun anbraten. Zwiebeln hacken, Knoblauch in feine Scheiben schneiden, Tomaten zerkleinern, hinzufügen und köcheln lassen. Reis einrühren, gut durchmischen. Artischocken halbieren, Paprika und Bohnen (bei Bedarf) klein schneiden und zusammen mit den Erbsen, Garnelen und Muscheln beigeben. Kraftbrühe erhitzen, mit dem Safran in die Pfanne gießen. Zirka 15 Minuten köcheln lassen, bis der Reis gar und die Brühe eingekocht ist. Guten Appetit! Oder wie die Mallorquiner sagen: „¡Buen Provecho!“



Weitere Auskünfte und Buchung

Hotel Bonsol Paseo de Illetas 30 E-07181 Illetas/Mallorca Balearen/Spanien

Fon +34 971 402111 bonsol@hotelbonsol.es www.hotelbonsol.es

