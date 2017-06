Genussvoll abnehmen im Urlaub

Den Urlaub als Neustart nutzen – das können jetzt Gäste des Bonsol in Illetas nahe Mallorcas Hauptstadt Palma. Ab sofort werden im stilvollen Ambiente des 4-Sterne-Superior-Hotels Food Coachings angeboten, mithilfe derer Michaela Krajewski Abnehmwilligen zu einem gesünderen Leben verhilft. Die deutsche Ernährungsberaterin analysiert Essverhalten, gibt Tipps und erarbeitet einen ausgewogenen Speiseplan mit leichter Mittelmeerkost. Angepasst an das Hotelmenü berücksichtigt der Koch dabei selbstverständlich Allergien und Intoleranzen ebenso wie vegetarische, vegane oder andere Vorlieben. Das Programm ist buchbar bei Aufenthalten zwischen drei und 14 Tagen im Hotel Bonsol. 7 Nächte/Halbpension, 6 Std. Ernährungs-Coaching und Lymphdrainage kosten zum Beispiel 1.510 €/Pers. im DZ. www.hotelbonsol.es, nutriesprit.com



Nach einem Vorgespräch, das auch schon von zu Hause aus möglich ist, werden am Anfang des Aufenthalts die Vitalwerte des Kunden gemessen und seine Ziele festgelegt. Darauf aufbauend entwirft Michaela Krajewski einen individuellen Ernährungsplan. In täglichen Coaching-Stunden hilft sie Interessierten darüber hinaus, ihr Essverhalten Schritt für Schritt umzustellen. Zusätzlich bietet sie Spezialeinheiten zu den Themen Auswärtsessen und Vorkochen an. Wer mag, lässt sich auch nach dem Urlaub per Telefon, E-Mail oder Skype weiter betreuen.

Hotel Bonsol

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Bonsol in Illetas auf Mallorca liegt nur acht Kilometer vom Zentrum Palmas entfernt. Das familiengeführte Hotel ist eines der wenigen auf den Balearen mit eigenem Badestrand. Drei Meerwasser-Swimmingpools, 143 Zimmer, Suiten und Beach Villen, zwei Restaurants, ein Tennisplatz, eine Squash-Anlage, eine Minigolf-Anlage, Spielplätze und ein Beauty- und Wellness-Center sind in einen 8.000 Quadratmeter großen subtropischen Garten gebettet. Golf-Fans freuen sich über den 18-Loch-Golfplatz Bendinat, der in Reichweite liegt.





