Wer wir sind

Mit unserem Sortiment, das wir permanent um innovative Produkte ergänzen, erschließen sich unsere Kunden lukrative Marktnischen und gewinnen dadurch wiederum neue Kunden.



Mit Westport Energy Lubricants erwirtschaften Sie hervorragende Umsätze und Erträge durch sinnvolle und marktgerechte Konzepte, die Probleme lösen und Bedarf decken.

Wir schaffen Innovationen, mit denen Sie in neue Märkte und Geschäftsfelder vorstoßen können, um damit Ihr eigenes Unternehmen zu profilieren.

Dabei erfüllen wir die Wünsche unserer Kunden durch hohe Produktqualität, Termintreue und zuverlässige Beratung. Durch ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit wie Werbung, Sponsoring und Promotion verstärken wir unsere Präsenz auf dem Markt und sorgen so für Markenbekanntheit und Nachfrage.



Somit erkennen wir die Anforderungen des Marktes und lassen diese in unsere Produktinnovationen und Vermarktungskonzepte einfließen, um so unsere Marktakzeptanz zu steigern.

Westport Energy Lubricants AG

Westport Energy Lubricants AG

Industriestrasse 47

8152 Glattbrugg

Schweiz



Tel: +41 43 500 99 70

E-Mail: info@weoil.ch

web : https://weoil.ch

