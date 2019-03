EXKLUSIV & LIMITIERT: NS PRO Schäfte zum MASTERS 2019

18.03.19

Wer das Besondere liebt, der wird jetzt leuchtende Augen bekommen, denn ab sofort gibt es bei Classic Club Repair anlässlich des Masters 2019 in Augusta exklusiv grüne Schäfte von Nippon Shaft. Es handelt um NS PRO Modus 3 Wedge-Schäfte, die auf 50 Stück limitiert sind. Die Schäfte gibt es in den Gewichtsklassen 105, 115 und 125 Gramm. Die Fitting-Experten von Classic Club Repair bieten die hochwertigen Schäfte exklusiv mit Wedge-Köpfen von PXG und FUJIMOTO an. Die grünen Schäfte sind der absolute Hingucker. Jetzt heißt es: Schnell zuschlagen, denn die Schäfte werden rasch vergriffen sein.

(lifePR) (