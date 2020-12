Die Covid-19 Pandemie hält das Hong Kong Tourism Board (HKTB) nicht davon ab, Freude und Festlichkeit sowie die Anziehungskraft Hongkongs mit dem Rest der Welt zu teilen. Dieses Silvester (31. Dezember 2020) hält das HKTB die berühmte Feier „Hong Kong New Year Countdown Celebrations“ online ab. Menschen rund um den Erdball können in Echtzeit dabei sein, sowohl unterwegs mit dem Smartphone als auch per Computer in den eigenen vier Wänden.



Am 31. Dezember erscheint auf der offiziellen Website des HKTB (discoverhongkong.com) sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Youtube um 23.00 Uhr beziehungsweise 23.30 Uhr Ortszeit (GMT+8) ein Live-Countdown. Sobald die Uhr Mitternacht schlägt, zeigt ein zweiminütiges Video den Victoria Harbour und weitere Wahrzeichen in ihrer ganzen Pracht, begleitet von Neujahrswünschen. Hongkong läutet so das neue Jahr gemeinsam mit Menschen aus aller Welt ein und zeigt, dass „Asia’s World City“ trotz der Herausforderungen 2021 pulsiert und strahlt wie eh und je. Das HKTB lädt Medien dazu ein, die “Hong Kong New Year Countdown Celebrations” zu übertragen und die Hoffnung und Freude mit den Zuschauern in Deutschland zu teilen.





