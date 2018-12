Praxisnah, deutschlandweit - die Honeywell Home Seminare

10.12.18

In wenigen Stunden branchenspezifisches Fachwissen erwerben, vertiefen oder auffrischen? Die Haustechnik-Experten des Honeywell Home Schulungs-Teams machen dies in der neuen Auflage ihrer Seminare auch im kommenden Jahr wieder möglich! In deutschlandweit 68 Seminaren zu elf Themen bildet der Wärme- und Wasser-Experte in praxisnahen Schulungen Installateure, Planer, Energieberater und Mitarbeiter aus der Wohnungswirtschaft weiter. Die Seminarübersicht für 2019 und das Anmeldeformular finden sich unter fachseminare.honeywellhome.de.



Die Seminare zu aktuellen Branchenthemen richten sich vor allem an Planer und Installateure aus dem SHK-Bereich sowie an Behörden, Energieberater und Wohnbaugesellschaften. Gemeinsam mit externen Experten gibt das Honeywell Home Schulungs-Team einen Überblick über bestehende Vorschriften, neue Regelungen, deren Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der Teilnehmer sowie praktische und praxisnahe Tipps für die Umsetzung.



Ein Seminarangebot – drei Fachbereiche



Thematisch umfasst das umfangreiche Weiterbildungsangebot die Bereiche Trinkwasser, Wärme und Recht. Die korrekte Planung und der hygienisch einwandfreie Betrieb von Trinkwasserinstallationen, der richtige Einsatz passender Produkte und die regelmäßige Instandhaltung bilden die Schwerpunkte der sieben Trinkwasser-Seminare, von denen zwei VDI-lizensiert sind.



Im Wärme-Bereich beleuchten die Schulungen ebenfalls rechtliche Vorschriften und deren Auswirkungen auf die Praxis. Auch hydraulische Schaltungen, der hydraulische Abgleich und die Anlagenoptimierung im Bestand kommen nicht zu kurz. Besonders hilfreich: Für die Teilnahme können 4-7 UE für bei der DENA eingetragene Energieeffizienz-Experten angerechnet werden. Im Rechtsseminar steht das Bauvertragsrecht im Mittelpunkt. Mit Tipps zur Bauabwicklung und aktuellen Baurechtsfragen ist auch hier der Praxisbezug gewährleistet.



Anmeldung und Informationen



Die vollständige Seminarbroschüre mit detaillierten Beschreibungen, alle Schulungstermine sowie das Online-Anmeldeformular finden sich unter fachseminare.honeywellhome.de.



Topaktuelle Themen werden in den Webinaren abgedeckt. Die rund einstündigen Online-Schulungen informieren die Teilnehmer bequem auch am eigenen Arbeitsplatz oder zu Hause. Über den Newsletter wissen-weiterbilden-planen, der eine Handvoll Ausgaben pro Jahr umfasst, werden die Termine bekanntgegeben. Eine Anmeldung hierzu ist unter newsletter.honeywellhome.de möglich.



Individuelle Seminartermine: Ab einer Teilnehmerzahl von 15 Personen können Seminare auf Anfrage auch vor Ort durchgeführt werden. Insbesondere Innungen, Bildungseinrichtungen oder Großhändler erhalten so die Möglichkeit, Seminare in den eigenen Räumen zum gewünschten Termin zu buchen und auf die eigenen Schwerpunkte zuschneiden zu lassen.



Über Honeywell Home from Resideo



Honeywell Home ist eine Marke des Unternehmens Resideo und auf Haustechnikanwendungen im Bereich Wasser und Wärme für Profis spezialisiert. Das Honeywell Home Produktportfolio umfasst Heizungs- und Wasserarmaturen, Produkte zur Heizungsregelung sowie Smart Home Lösungen. In privaten und öffentlichen Gebäuden ermöglicht Honeywell Home eine komfortable und energiesparende Heizungsregelung sowie eine hygienisch einwandfreie Trinkwasserversorgung.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter homecomfort.resideo.com/de.



Über Resideo



Resideo ist ein weltweit führender Anbieter von Komfort- und Sicherheitslösungen, vor allem in privaten Wohnumgebungen, und vertreibt zudem Niederspannungs- und Sicherheitsprodukte. Resideo baut auf einer 130-jährigen Tradition auf und ist weltweit in 150 Millionen Haushalten vertreten, jedes Jahr werden 15 Millionen weitere Systeme installiert. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Lizenz zur Nutzung der Marke Honeywell Home für seine Produkte und wird weiterhin 100.000 Kunden mit seinen Produkten bedienen. Resideo liefert Produkte in mehr als 100 Länder aus mehr als 200 Lagerstandorten in der ganzen Welt. Mit einem Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar beschäftigt Resideo rund 14.500 Mitarbeiter weltweit. Für mehr Informationen zu Resideo, besuchen Sie www.resideo.com.

