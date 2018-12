Neuer Name: Honeywell Home from Resideo

03.12.18

Am 30. Oktober 2018 wurden mehrere Geschäftsbereiche der Honeywell International Inc. im Rahmen einer Ausgründung in das eigenständige und börsennotierte Unternehmen Resideo Technologies Inc. überführt. Ausgegliedert wurde dabei auch der bekannte Geschäftsbereich Honeywell Haustechnik, der nun zum neuen Unternehmen Resideo gehört. Resideo bekennt sich im deutschsprachigen Raum klar zu einem geschärften Fokus und einer Spezialisierung auf Haustechnikanwendungen im Bereich Wasser und Wärme für Profis sowie Smart Home Lösungen. Das neue Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke Honeywell Home, somit können Endkunden, Installateure und Großhändler weiterhin auf die ihnen bekannten Produkte und ihre Ansprechpartner für Haustechnikanwendungen zählen.



Honeywell Home from Resideo: Bewährte Produkte – neuer Name



Resideo kann auf eine Unternehmensgeschichte mit bereits 130 Jahren Erfahrung und Tradition als weltweit tätiger Anbieter von Wärme-, Wasser- und Sicherheitslösungen zurückblicken: „Nicht jeder hat unsere lange Geschichte oder kann auf das Vertrauen zählen, das Endkunden, Installateure und Planer in uns haben“, so Mike Nefkens, Präsident und CEO von Resideo. Aufgrund der Nutzung der Marke Honeywell Home, bleiben auch die geläufigen Produktnamen erhalten. „Wir werden den bekannten und anerkannten Namen Honeywell für unsere Produkte weiterverwenden. Denn Honeywell ist der Markenname, den die Menschen kennen und dem sie vertrauen. Das nehmen wir sehr ernst“, ergänzt Nefkens. Resideo-Lösungen finden sich weltweit in 150 Millionen Haushalten, jährlich werden rund 15 Millionen weitere Systeme installiert.



Unverändert: Fachkompetenz für die Bereiche Wasser und Wärme



In den Kompetenzbereichen Wasser und Wärme bietet Resideo in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Honeywell Home Portfolio weiterhin höchste Qualität und Lösungen für hygienisches Trinkwasser und intelligentes Energiesparen. Das beinhaltet Heizungs- und Wasserarmaturen sowie Produkte zur Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen bis zu Smart Home-Lösungen. Die Produkte ermöglichen eine energiesparende und zugleich komfortable Wärme- und Heizungsregelung im Wohnbereich sowie eine sichere und wirtschaftliche Trinkwasserversorgung. Resideo bleibt dank der langjährigen Erfahrung seiner Mitarbeiter Ansprechpartner für vielseitige Probleme und Fragestellungen in den Bereichen Wasser und Wärme. Der Außen- und Innendienst verfügt über ein breites Haustechnik-Wissen und bietet fachmännische Beratung und kompetenten Service.

