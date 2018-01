Honda Fireblade Wechselprämie 2018

Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd. Sitz der Niederlassung: Hanauer Landstr. 222-224 60314 Frankfurt Amtsgericht/local court Frankfurt/Main: HRB-Nr.: 96272 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 266473470 Honda Motor Europe Ltd., Berkshire, England Companies House (of England and Wales in Cardiff) Register Nr. 00857969 Geschäftsführer/Directors: Katsushi Inoue, Soichi Yamamoto, Kogen Iguchi, Ian Howells, William Philip Ross http://www.honda.de/email-disclaimer/ Noch vor dem offiziellen Saisonstart 1.000,- € Wechselprämie auf eine CBR1000RR Fireblade inklusive Quickshifter und sagenhafte 2.000,- € auf eine CBR1000RR Fireblade SP sichern. Gültig jeweils für das Modelljahr 2018.



Die Motorradsaison 2018 wirft ihre Schatten voraus – höchste Zeit also, einen Gang höher zu schalten. Wer jetzt umsteigt und sein gebrauchtes Motorrad ab 125cm3 bei einem Honda Händler in Zahlung gibt erhält satte 1.000,- € Wechselprämie1) beim Kauf einer neuen CBR1000RR Fireblade (Modelljahr 2018). Um noch schneller in die Gänge zu kommen erhält jeder Kunde als zusätzliches Highlight einen Quickshifter im Wert von 699,- € gratis dazu. Die Wechselprämie bei einer neuen CBR1000RR Fireblade SP (Modelljahr 2018) beträgt sogar sagenhafte 2000,- €2). Das Angebot gilt ausschließlich beim Kauf eines Neufahrzeuges und ist bis zum 31.03.2018 gültig.



1) Inzahlungnahmeprämie (brutto) über DAT-Schwacke-Schätzwert für Ihre Gebrauchte ab 125 cm3 beim Kauf einer neuen CBR1000RR Fireblade Modelljahr 2018. Bei allen teilnehmenden Händlern. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Aktion gültig bis 31.03.2018.



2) Inzahlungnahmeprämie (brutto) über DAT-Schwacke-Schätzwert für Ihre Gebrauchte ab 125 cm3 beim Kauf einer neuen CBR1000RR Fireblade SP Modelljahr 2018.

Honda Deutschland

Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd. Sitz der Niederlassung: Hanauer Landstr. 222-224 60314 Frankfurt Amtsgericht/local court Frankfurt/Main: HRB-Nr.: 96272 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 266473470 Honda Motor Europe Ltd., Berkshire, England Companies House (of England and Wales in Cardiff) Register Nr. 00857969 Geschäftsführer/Directors: Katsushi Inoue, Soichi Yamamoto, Kogen Iguchi, Ian Howells, William Philip Ross http://www.honda.de/...

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren