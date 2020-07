Pressemitteilung BoxID: 808848 (HomeToGo GmbH)

Schweizer wollen Garage, Österreicher einen Grill und die Deutschen TV und Terrasse

Das sind die Vorlieben verschiedener Nationen bei Ferienunterkünften

Sich in den eigenen vier Wänden einigeln - das stand für Menschen weltweit in den vergangenen Monaten an. Jetzt sind viele Grenzen wieder geöffnet, die Menschen suchen wieder nach Urlaubsdomizilen und haben dabei ganz unterschiedliche Vorlieben. Egal ob Whirlpool, Angeln oder Waschmaschine: Eine Analyse der beliebtesten Suchfilter bei HomeToGo (www.hometogo.de), der weltweit größten Suchmaschine für Ferienunterkünfte, zeigt, was bei welcher Nation im Zuhause auf Zeit auf keinen Fall fehlen darf. Dafür wurde untersucht, welcher Ausstattungsfilter von welcher Nation am häufigsten ausgewählt worden ist.



Urlaubsträume der Reisenden aus Deutschland scheinen sich auf der Terrasse, vor dem Fernseher und mit dem Haustier abzuspielen: Dies zeigt zumindest die Auswertung der wichtigsten Ausstattungsmerkmale von Suchenden aus Deutschland. Sie sind Spitzenreiter bei der Suche nach Ferienhäusern, die diesen Anforderungen genügen.



Sicherheit im Urlaub - auch für das Auto - wünschen sich die Schweizer: Bei dem Ausstattungsmerkmal Garage sind die Schweizer Ferienhausgäste die führende Nation. Den Polen ist es laut Analyse hingegen nicht so wichtig, ob die Ferienunterkunft dies anbietet - im Vergleich mit 15 weiteren Nationen setzen sie hinter Garage am seltensten einen Haken. Dafür kochen die Polen aber anscheinend gerne selbst: Sie haben im Nationenvergleich am häufigsten eine Ferienunterkunft mit Küche gesucht.



Schlusslicht beim Ausstattungs-Wunsch Küche sind die Spanier - auch eine Terrasse, Fernsehen, Whirlpool, Waschmaschine, Internet, Möglichkeit zu Angeln oder eine Sauna sind für sie nicht so wichtig. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und zwar darauf, dass das Urlaubsdomizil über einen Pool verfügt. Sie sind damit die Pool-Meister Europas - allerdings ist dieser Suchfilter bei allen Nationen sehr beliebt.



Spitzenreiter beim Grillen: Die österreichischen Nutzer suchten am häufigsten nach Unterkünften, die eine eigene Grill-Möglichkeit bieten.



Die Norweger wollen es kühl und mit guter technischer Ausstattung: Sie suchen im Europa-Vergleich am häufigsten nach Ferienunterkünften mit Klimaanlage und WLAN. Deutsche sind bei Klimaanlagen eher zurückhaltend: So sind sie auch in der HomeToGo-Analyse der Ferienhaus-Vorlieben Schlusslichter, was diesen Ausstattungswunsch angeht.



Die Franzosen klicken sehr selten den Filter “Haustiere erlaubt” - und sind damit im Vergleich die Nation, die am wenigsten mit pelzigen oder gefiederten Reisegenossen unterwegs ist.



Abstand ist den Niederländern wichtig: Sie suchen im Vergleich am meisten nach freistehenden Ferienunterkünften.



Nicht sehr verwunderlich: Beim Ausstattungsmerkmal Sauna sind die Schweden die Nation mit dem größten Interesse.



Reisende aus Großbritannien mögen es sprudelig: Sie suchen bei ihrer Ferienhaus-Recherche häufiger als alle anderen nach Whirlpools.



Italiener spannen am liebsten im Grünen aus: Sie suchen häufiger als jede andere Nation Ferienunterkünfte mit Garten.



Die Amerikaner stechen vor allem mit einer Vorliebe in dieser Analyse hervor: Sie sind im Vergleich mit 15 Nationen die Reisenden, die am häufigsten nach Unterkünften mit Gelegenheit zum Fischen suchen.



Analysegrundlage:



Für diese Untersuchung wurde analysiert, welcher Ausstattungs-Filter auf der jeweiligen HomeToGo-Länder-Webseite von den Nutzern bei ihrer Suche nach einer Ferienunterkunft wie häufig ausgewählt worden ist. Insgesamt wurden die Suchanfragen von über 20 Millionen Nutzern auf 15 lokalisierten Webseiten von Januar 2020 bis Juli 2020 ausgewertet. Darunter hometogo.de, hometogo.at, hometogo.ch, hometogo.es, hometogo.com und viele weitere. Die jeweilige Länder-Webseite wurde als Synonym für die jeweilige Nation gesehen. Nutzer auf hometogo.at wurden entsprechend als Österreicher, Nutzer auf hometogo.es als Spanier, usw. klassifiziert.

