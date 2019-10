Pressemitteilung BoxID: 770057 (Homegate AG)

homegate.ch-Mietindex: Leichter Preisrückgang bei den Mieten

Im September 2019 sinken die Angebotsmieten in der Schweiz um 0.09 Prozent. Der Index Schweiz steht bei 113.8 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen die Mieten um 0.35 Prozent. Im Kanton Zürich steigen die Angebotsmieten gegenüber dem Vormonat leicht um 0.08 Prozent. Dies zeigen die aktuellen Zahlen des homegate.ch-Mietpreisindexes.



Zu diesem Ergebnis kommt der homegate.ch-Angebotsmietindex, der vom Immobilienportal homegate.ch in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben wird. Er misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.



Veränderung in den Kantonen und Städten



In den Kantonen Solothurn, St. Gallen, Aargau, Waadt, Genf und Schwyz bleiben die Mieten unverändert. Besonders die Kantone Graubünden (+0.30 Prozent), Bern (+0.27 Prozent), Schaffhausen (+0.20 Prozent) und Tessin (+0.19 Prozent) verzeichnen einen Anstieg der Mieten. Das andere Ende der Skala besetzen die Kantone Neuchâtel (-1.20 Prozent), Jura (-0.81 Prozent) und Luzern (-0.59 Prozent).

Bei den Städten sieht das Bild ähnlich aus. Besonders die Städte Zürich (+0.39 Prozent) und Bern (+0.30 Prozent) stechen mit einem Plus ins Auge. Das andere Ende der Skala besetzen Luzern (-0.60 Prozent) und Genf (-0.30 Prozent) mit einem Rückgang der Mietpreise.



Qualitätsbereinigung



Die Entwicklung der Angebotsmietpreise für die Schweiz wird um die unterschiedliche Qualität, Lage und Grösse der Wohnungen korrigiert. Der Vorteil dieser so genannten hedonischen Methode liegt darin, dass die wirkliche Mietpreisentwicklung für neue und wieder zu vermietende Wohnungen auf homegate.ch abgebildet wird. Der homegate.ch-Angebotsmietindex ist der älteste qualitätsbereinigte Mietpreisindex der Schweiz und gilt als Referenzquelle für Immobilienprofis für die Preisbestimmung von Mietobjekten.



Weitere Informationen sowie unsere aktuelle Grafik erhalten Sie unter: https://presse.homegate.ch/de/mietzinsindex/



Der nächste homegate.ch-Mietindex erscheint spätestens am 04.11.2019.

