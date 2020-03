Pressemitteilung BoxID: 789591 (Holidaypirates GmbH)

Europaweite Corona-Umfrage: Italiener zeigen Gelassenheit

Infografik mit europaweiten Ergebnissen

Mehr als000 Befragte

Kaum ein europäisches Land ist mittlerweile von der Ausbreitung des Coronavirus verschont. Während in Norditalien bereits ganze Regionen unter Quarantäne gestellt wurden, hält sich die Zahl der Infizierten in Spanien und dem Vereinigten Königreich vergleichsweise in Grenzen. In einer internationalen Umfrage haben die Reiseexperten von Urlaubspiraten.de insgesamt 27.036 Nutzer in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und im Vereinigten Königreich befragt, inwiefern sich ihr Buchungsverhalten durch die vorherrschende Corona-Epidemie verändert hat.



Italiener demonstrieren Gelassenheit



Eines der überraschendsten Ergebnisse lieferte die Befragung von über 19.000 Nutzern der italienischen Seite des Urlaubspiraten-Portals, piratinviaggio: Lediglich 15 Prozent der italienischen Nutzer haben Angst, sich beim Reisen mit dem Virus zu infizieren. In England sind dies 37 Prozent (Deutschland: 14 Prozent). Jeder zweite Italiener (51 Prozent) hat diesbezüglich hingegen keine Bedenken (Deutschland: 39 Prozent).



Briten vorsichtig bei neuen Reisebuchungen



Sogar 94 Prozent der italienischen Nutzer denken, dass sie im Sommer wieder normal verreisen werden (Deutschland: 86 Prozent). Was die Buchung neuer Reisen betrifft, so zeigen insbesondere die Briten Zurückhaltung: Gut jeder Zweite (52 Prozent) möchte mit neuen Reisebuchungen abwarten, wie sich die Lage entwickelt (Deutschland: 35 Prozent).



Zur Umfrage: Die Befragung wurde im Zeitraum vom 4. bis 6. März 2020 unter insgesamt 27.036 Nutzern der HolidayPirates Portale in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und im Vereinigten Königreich durchgeführt.



CEO David Armstrong und die Reiseexperten der Urlaubspiraten stehen Ihnen für weitere Statements und Interviews zum Thema gerne zur Verfügung. Für weitere Details der Studie sowie die Umfrageergebnisse für Italien, Spanien, Frankreich und UK wenden Sie sich bitte an press@holidaypirates.com.

