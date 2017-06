Fohlenschauen auf dem Hof Sosath

150 Oldenburger Fohlen werden am Dienstag, dem 04.07.2017, und Mittwoch, dem 05.07.2017, auf dem Hof Sosath in Lemwerder erwartet.



Begonnen wird am Dienstag um 10:00 Uhr mit den Nachwuchshoffnungen des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg-International. Zur Mittagszeit starten die Nachzuchtbewertungen. Die ersten Jahrgänge der Vererber Diamant de Plaisir (13:15 Uhr) und Ogano (14:00 Uhr) werden gesondert bewertet und rangiert, da die jungen Hengste in diesem Jahr um die Oldenburger Hauptprämie konkurrieren. Den Ausstellern der besten Fohlen winken Geld- und Ehrenpreise.



Am Mittwoch sind die Dressurfohlen des Oldenburger Verbandes ab 10:00 Uhr an der Reihe. Im Rahmen der Nachzuchtbewertung um die Hauptprämie werden die Fohlen von Devonport (14:15 Uhr) und For Dance (14:45 Uhr) gesondert bewertet und rangiert.



Die Züchter können ihre Fohlen an diesen Tagen registrieren, mit dem Brandzeichen versehen und chippen lassen. Die besonders guten Youngster erhalten Prämien, die allerbesten werden für die Verbandsauktion in Vechta zugelassen.



Neben den vielen interessanten Fohlen, die gezeigt werden und zum Verkauf stehen, sind sicherlich auch das Treffen und der Austausch mit anderen Züchtern einen Besuch in Lemwerder wert. Gäste sind herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



