Die Kollektion der 1. Sosath Online-Auktion ist online

Was haben Clooney, De Vito und Cindy (Crawford) gemeinsam? Sie sind nicht nur dem Walk of Fame in Hollywood zu finden, sondern auch in der Fohlenkollektion der 1. Sosath Online-Auktion. Ausgewählt wurden dafür nur Fohlen, die der Hengsthalter, Züchter und Reiter Gerd Sosath selbst kaufen würde. 31 hochveranlagte Nachwuchshoffnungen für Springen, Dressur und Vielseitigkeit und fünf interessante Zuchtstuten aus besten Mutterstämmen werden vom 20. bis 25 August 2019 zur Versteigerung angeboten.



Worin die Besonderheiten dieser Auktion liegen und weshalb Züchter, Aufzüchter und Reiter die Chance nutzen und auf ein Fohlen oder eine Zuchtstute bieten sollten, erklärt Gerd Sosath im Interview:



Welche Fohlen wurden ausgewählt?



„Wir haben 31 hochveranlagte Fohlen für Springen, Dressur und Vielseitigkeit ausgewählt, die ich selbst kaufen würde! Direkt aus unserer Zucht und von unseren erfahrenen Züchtern. Zusätzlich bieten wir Zuchtstuten aus unseren erfolgreichen Stämmen an."



Wieso sollte ich ein Fohlen kaufen?



"Später sind die besten Pferde kaum bezahlbar. Deshalb sollten Sie nach guten Fohlen Ausschau halten. So können Sie die Aufzucht und Ausbildung beeinflussen. Als Reiter bekomme ich die Chance, schon früh mit meinem zukünftigen Sportpartner zusammenzuwachsen."



Wieso werden gute Zuchtstuten verkauft und nicht behalten?



"Wir verkaufen die sehr guten Zuchtstuten aus besten Stämmen, weil wir bereits einige Töchter aus diesen Stuten haben, die wir nun für die weitere Zucht nutzen. So bieten wir interessierten Züchtern die Möglichkeit, eine eigene Zucht mit unseren Erfolgsstämmen zu beginnen. Alle Stuten sind aktuell klinisch untersucht. Sie verbringen das ganze Jahr über im Herdenverband und gehen sehr gut mit ihren Fohlen um.



Warum jetzt eine Auktion?



"In diesem Jahr ist unsere Zucht so gefragt wie noch nie. Auf der ganzen Welt sind die Nachkommen erfolgreich. Und für Hendrik war es bislang das beste Jahr überhaupt. Der Gewinn der Bronzemedaille mit Casino Berlin bei den Deutschen Meisterschaften und das erfolgreiche Wochenende mit vier selbstgezogenen Pferden beim CHIO Aachen waren das i-Tüpfelchen. Die Nachfrage nach Pferden aus unserer Zucht ist riesig - darauf möchten wir reagieren. Außerdem möchten wir unseren Züchtern eine weitere Plattform bieten, ihre Zuchtprodukte zu vermarkten. Die Werbeanzeigen auf unserer Webseite laufen sehr gut. Mit einer Auktion haben wir nun eine noch größere Reichweite zu potentiellen Käufern."



Warum online?



"Die Online-Auktion bietet für alle Beteiligten Vorteile. Die Züchter müssen ihr Fohlen nur einmal verladen und präsentieren. Nach dem umfangreichen klinischen Vet-Check können die Fohlen den Sommer entspannt bei ihren Müttern auf der Weide verbringen. Die Käufer können bequem von zu Hause oder auch unterwegs bieten. Wir selbst haben alle Fohlen kritisch begutachtet und würden sie kaufen - darauf können sich die Bieter verlassen."



Wie kann ich bieten?



"Ab dem 10. August ist eine persönliche Anmeldung auf der Auktionsseite möglich. Sobald die Auktion am 20. August eröffnet ist, können Sie auf die Pferde klicken, für die Sie ein Gebot abgeben möchten. Geben Sie den Netto-Betrag ein, den Sie bieten möchten. Klicken Sie auf „Prüfen Sie hier Ihr Gebot“, um sich die Gesamtkosten Ihres Gebots (inkl. Versteigerungskosten und gesetzlicher MwSt.) anzeigen zu lassen. Bestätigen Sie abschließend Ihr Gebot. Erst nach dieser Bestätigung ist Ihr Gebot verbindlich."



