Den Mehrwert immer im Blick

16.11.18

Das dritte und letzte Wissensforum in diesem Jahr lieferte den dreißig Teilnehmern aus Gastronomie und Hotellerie wie immer viel Wissen aus der Praxis. Anfang November hatten Hörstke Großküchen/ Einrichtungen, Beer Grill, KAHLA, MEIKO und MKN das Seminar unter dem Titel „Mehrwert im Blick – innovativ denken“ in Essen geladen.



Gerhard Bröker, Diakonisches Werk im Kirchenkreis Recklinghausen war dabei und zeigt sich begeistert: „Dieses Wissensforum hat mir sehr gut gefallen. Besonders die Präsentationen von MKN mit dem FlexiChef und von MEIKO haben uns bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein. Das branchenübergreifende Netzwerk des Denktopf ist hervorragend.“



MKN hatte gezeigt, wie Garen in Perfektion durch modernste Gartechnik funktioniert, MEIKO brachte den Teilnehmenden einen verantwortungsvollen und sauberen Umgang mit Lebensmittelresten nahe. Beer Grill lehrte richtiges Niedertemperatur-Garen und wie man mit der perfekten Speisenpräsentation seine Gäste überzeugt. KAHLA präsentierte seine multifunktionalen, innovativen Produkte mit Design und Mehrwert.



"Es geht bei unseren Seminaren immer um nützliches Praxiswissen, Networking und persönliche Gespräche. Unser diesjähriges Thema Relevanz hat sich dabei durch alle Präsentationen gezogen", fasst Veranstalter Peter Hörstke, Geschäftsführer HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen zusammen.

(lifePR) (