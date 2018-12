Hörmann vertieft Wintersport-Engagement

28.12.18

Hörmann, Hersteller von Toren, Türen, Antrieben und Zufahrtskontrollsystemen, tritt ab dieser Saison im Skisprung als offizieller Hauptsponsor der Vierschanzentournee und Eventsponsor der FIS Skisprung Weltcups in Ruka (FIN) und Zakopane (POL) auf. Damit erweitert Hörmann die bereits bestehenden Sportsponsoring Aktivitäten im Biathlon und bei der deutschen Fußballnationalmannschaft.



Umfassende Präsenz bei allen Wettbewerben



Das Rechtepaket von Hörmann beinhaltet eine umfangreiche werbliche Präsenz im Stadion, auf den Startnummern der Athleten, dem Leaderboard und der Siegerehrungsrückwand beim traditionsreichen Bergiselspringen in Innsbruck. Als Hauptsponsor wird Hörmann des Weiteren mit einer umfassenden Präsenz auf den LED-Banden, der Bodenwerbung und mithilfe eines Inflatables (einer aufblasbaren Werbefläche) an allen vier Orten der Vierschanzentournee vertreten sein. Dies garantiert eine international hohe Sichtbarkeit.



Bei den FIS Skisprung Weltcups in Ruka (FIN) und Zakopane (POL) wird Hörmann als offizieller Eventsponsor an den Eventtagen auf den Banden im Stadion präsent sein.



Zunehmende Präsenz im Wintersport



Hörmann verspricht sich mit dem Engagement im Biathlon und Skispringen eine verstärkte nationale und internationale TV-Präsenz während der Wintersportmonate.



Die traditionsreiche Vierschanzentournee genießt eine große, weltweite Aufmerksamkeit. Bei der 66. Auflage 2017/18 waren rund 110.000 Zuschauer vor Ort und rund 74 Millionen Zuschauer verfolgten die vier Events vor dem Fernseher, davon alleine 36 Millionen in Deutschland und 25 Millionen in Polen, nicht zuletzt dank der Teilnahme des polnischen Skisprung-Nationalhelden Kamil Stoch.



Stefan Gamm, Leiter Marketingkommunikation bei Hörmann: „Die Sportsponsoring-Aktivitäten sind ein wichtiger Baustein unserer Kommunikation, um die Bekanntheit des Unternehmens Hörmann noch weiter auszubauen und die Marke positiv aufzuladen. Unser Engagement im Biathlon und Skispringen in den Wintermonaten ergänzt unsere Aktivitäten bei der deutschen Fußballnationalmannschaft hervorragend. Das garantiert uns nahezu eine ganzjährige TV-Präsenz bei unseren Zielgruppen."

