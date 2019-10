Pressemitteilung BoxID: 773458 (Hochschule Osnabrück)

Bewerbungsstart an der Hochschule Osnabrück für das Sommersemester 2020

Bis zum 15. Januar können sich Studieninteressierte online für ein Studium an der Hochschule Osnabrück bewerben

Die Hochschule Osnabrück vergibt zum Sommersemester 2020 rund 750 Studienplätze. Studieninteressierte können sich ab Montag, 4. November, online um einen Studienplatz bewerben. Dazu stehen 16 Bachelor- und 10 Masterstudiengänge zur Auswahl. Darunter finden sich unter anderem Studiengänge aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Gesundheit und Informatik. Das Bewerbungsportal ist bis Mittwoch, 15. Januar 2020, geöffnet. Das Sommersemester startet an der Hochschule am 2. März 2020.



Unter www.hs-osnabrueck.de/bewerbung sind Informationen zu allen Studiengängen zu finden, die im Sommersemester 2020 neue Studierende aufnehmen. Dort finden Studieninteressierte außerdem alles über die Zulassungsvoraussetzungen sowie NC-Daten der vergangenen Semester.



Individuelle Fragen zu den Voraussetzungen für eine Bewerbung sowie zum Bewerbungsverfahren können telefonisch unter 0541 969-7100 oder per E-Mail unter servicedesk@hs-osnabrueck.de an den ServiceDesk der Hochschule Osnabrück gerichtet werden. Die Zentrale Studienberatung berät persönlich und telefonisch rund um das Thema Studienwahl. Weitere Informationen erhalten Sie dazu unter www.zsb-os.de

