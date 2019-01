Perspektiven einer transdisziplinären Editionswissenschaft. Internationale Tagung zur kritischen Film- und Literaturedition.

09.01.19

Über Gattungsgrenzen hinweg lässt sich Film als gigantisches kollektives Gedächtnis begreifen – als Gedächtnis für künstlerische, politische und gesellschaftliche Prozesse und Eindrücke. Die Anzahl an verschiedenartigen Filmen steigt täglich; ihre Halbwertszeit als Neuheit verfällt immer schneller. Jeder heute hergestellte Film gehört schon morgen zum Filmerbe. Gleichzeitig kann jeder „alte“ Film zu einem „neuen“ Film werden, sobald er wieder entdeckt und mit frischen Augen betrachtet wird.



Ein Schwerpunkt des interdisziplinären Masterstudiengangs Filmkulturerbe an der Filmuni ist daher die Erschließung, Kommentierung, Herausgabe und Zugänglichmachung von Filmen. Während sich die literaturwissenschaftliche Editionsphilologie nach wie vor am Modell der in den letzten 200 Jahren entwickelten ‚Historisch-kritischen Ausgabe‘ orientiert, stehen die Editor*innen zeitbasierter Medien in der Entwicklung solcher Instrumentarien erst am Anfang. So sind z.B. Fragen nach der Urheberschaft und die damit einhergehenden Leitbegriffe von Autorisation und Authentizität oder aber die unterschiedlichen materialen und medialen Rahmenbedingungen für die beiden Disziplinen unterschiedlich zu betrachten. Im Zeitalter der Digitalisierung eröffnen sich darüber hinaus neue Möglichkeiten der Aufbereitung und Präsentation, die unterschiedliche Nutzerszenarien (für Wissenschaft, Studium und Vermittlung) berücksichtigen. Dies erfordert auch neue Kooperationen zwischen Philologien, Informatik/Medientechnologie und Archiv.



Eine Tagung unter Leitung von Dr. Ursula von Keitz, Professorin für Filmforschung und Filmbildung an der Filmuniversität Babelsberg und Institutsleitung des Filmmuseums Potsdam, bringt daher nun Vertreterinnen und Vertreter aus Film- und Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, Informatik und Archiv zusammen mit dem Ziel, einen Dialog über theoretische Grundlagen, Methoden und Pragmatiken kritischen Edierens in digitalen Umgebungen zu führen und Ansätze zu einer transdisziplinären Editorik zu erarbeiten:



17. - 19.01.2019



Perspektiven einer transdisziplinären Editionswissenschaft. Internationale Tagung zur kritischen Film- und Literaturedition.



Akademie der Künste (Pariser Platz 4,10117 Berlin)



Interessierte Gäste und Medienvertreter*innen sind herzlich Willkommen. Weitere Informationen sowie das Programm finden Sie in anhängendem Flyer.

