Peter und Luise Hager-Preis 2017 – Kreis

Ausstellungseröffnung und Preisverleihung im Rahmen des Hochschulrundgangs

Freitag, 10. Februar 2017, 19 Uhr, Galerie der HBKsaar



Rundgang 2017 – Jahresausstellung der HBKsaar

10. bis 13. Februar

Eröffnung: Freitag, 10. Februar, 18 Uhr, Foyer



Die Hochschule der Bildenden Künste Saar und die Peter und Luise Hager-Stiftung setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fort.



Auch zum Rundgang 2017, der Jahresausstellung der HBKsaar, werden wieder, zum nunmehr sechsten Mal, von der Peter und Luise Hager-Stiftung gestiftete Preise verliehen, mit denen studentische Arbeiten und Positionen ausgezeichnet werden, die künstlerisch und gestalterisch hochwertig die sinnliche Erfahrbarkeit und Vermittlung von technischen, sozialen sowie kulturellen Prozessen thematisieren.



Aufgabenstellung der aktuellen Wettbewerbsausschreibung war die künstlerische und gestalterische Auseinandersetzung mit dem Thema „Kreis“. Die Medien, mit denen das Thema dargestellt oder behandelt werden konnte, waren dabei für die Studierenden frei wählbar. Dementsprechend vielfältig, sowohl hinsichtlich der formalen Gestaltung wie auch in der Breite der ausgewählten Medien, zeigten sich die eingereichten 34 Wettbewerbsbeiträge, die die Jury durch ihr qualitatives Niveau und durch die Breite des gestalterischen Spektrums beeindruckten. Die Anzahl der Beiträge zeigt, dass die jährliche Ausschreibung bei Studierenden der HBKsaar in hohem Maße etabliert ist und dass der Peter und Luise Hager-Preis als attraktive Profilierungsmöglichkeit ein hohes Ansehen genießt.



Aus allen Einreichungen wählte eine Jury zehn Positionen aus, die zum Rundgang 2017 im Rahmen einer Ausstellung in der Galerie der HBKsaar zu sehen sind. Aus diesen Ausstellungsteilnehmern ermittelt die Jury drei Preisträger, die zur Ausstellungseröffnung bekannt gegeben werden.



Der Jury gehören seitens der Peter und Luise Hager-Stiftung Frau Evi Hager als Stiftungsvorsitzende, Frau Susanne Trockle als weiteres Vorstandmitglied und Frau Gabriela Groß als Mitglied des Stiftungsrates an. Für die HBKsaar sind Prof. Eric Lanz, Prof. Ivica Maksimovic und Prof. Dr. Matthias Winzen in der Jury vertreten. Weiteres Jury-Mitglied ist der kunst- und kulturwissenschaftliche Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Dr. Roland Mönig.





Die von der Peter und Luise Hager-Stiftung gemeinsam mit der Hochschule der Bildenden Künste Saar ausgelobten Preise zeichnen herausragende Studierende der HBKsaar für ihre künstlerischen und gestalterischen Projekte und Entwicklungen aus.



Die von der saarländischen Unternehmerfamilie Hager im Jahr 2010 gegründete gemeinnützige Stiftung unterstützt Projekte zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, Erziehung und Bildung, Umweltschutz und kulturelle Zwecke. Darüber hinaus ist es ein weiteres Ziel der Stiftung, mildtätige und karitative Zwecke zu fördern, vorwiegend in räumlicher Nähe zu den Standorten des Unternehmens.



Die Preise werden durch Frau Evi Hager, die Vorsitzende der Peter und Luise Hager-Stiftung, verliehen und sind wie folgt dotiert:



1. Preis: 5.000 Euro

2. Preis: 3.000 Euro

3. Preis: 2.000 Euro



Alle an der Ausstellung beteiligten Studierenden, die nicht zu den Preisträgern zählen, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 Euro.



Peter und Luise Hager-Preis 2017 – Kreis

Eröffnung und Preisverleihung: Freitag, 10. Februar 2017, 19 Uhr



Begrüßung: Prof. Gabriele Langendorf, Rektorin der HBKsaar; Prof. Dr. Matthias Winzen, Galerie der HBKsaar

Preisvergabe: Frau Evi Hager, Vorsitzende der Peter und Luise Hager-Stiftung

