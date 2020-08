Pressemitteilung BoxID: 810469 (hl Reiseveranstaltung GmbH)

HL Travel lanciert exklusive Österreichtour - "behind the scenes"

Der österreichisch-schweizerische Spezialist für Reisen im Top Segment bietet vom 17. September 2020 - 5. Oktober 2020, eine Reise quer durchs Land, die nicht nur zahlreiche „hidden gems“ der Alpenrepublik vor den Vorhang holt, sondern auch spannende Einblicke „behind the scenes“ erlaubt und zudem einmalige persönliche Begegnungen mit Weltmarktführern aus Industrie, Gastronomie, Sport, Kunst und Kultur ermöglicht. Erstmals ist dabei auch eine tageweise Teilnahme an der Reise buchbar.



HL Travel (High Level Travel), der österreichisch-schweizerische Spezialist für Reisen im Top Segment, hat eine exklusive und einmalige Österreichtour konzipiert. Die Reise wird erstmalig von 17. September 2020 bis zum 5. Oktober 2020 stattfinden, weitere Reisetermine folgen.



Die von HL Travel garantierten Gesundheitsstandards sind ebenso hoch wie das Niveau der einzelnen Programmpunkte. Die Reise selbst erfolgt in ausgewählten Verkehrsmitteln mit höchsten Hygienestandards. Hotels, Lodges und Luxus-Chalets, in denen die Teilnehmer der Reise übernachten, stehen den HL-Gästen zum Teil exklusiv zur Verfügung. Dank intensiver Kontakte mit allen Partnern kann der Reiseverlauf jederzeit flexibel verändert und an die aktuelle Situation angepasst werden. Ein Konzept und Mix an Maßnahmen, welches der renommierte Luxusreisen-Veranstalter bereits in den letzten Wochen erfolgreich erprobt und unter Beweis gestellt hat.



Persönliche Begegnungen mit Weltmarktführern



Zu den Highlights der Reise zählen, neben Einblicken in das Red Bull Universum und einem Blick hinter die Kulissen der Welt des Hahnenkamm-Rennens, unter anderem auch eine Übernachtung im einzigen Vollholz-Fünf-Sterne-Hotel Österreichs sowie das Kennenlernen versteckter Naturschönheiten des Salzkammergutes und der „steirischen Toskana“ in der Südsteiermark. Mehrere Unternehmerpersönlichkeiten, die heute zu den Weltmarktführern in Industrie, Gastronomie, Sport, Kunst und Kultur zählen, führen ganz persönlich durch ihre Unternehmen und erzählen im privaten Kreis von ihren Erfahrungen, Erfolgen und spannenden Lebensgeschichten.



Erstmals ist es bei dieser Reise auch möglich, nicht nur am gesamten Programm, sondern auch tageweise an ausgewählten Destinationen und Reiseerlebnissen teilzunehmen. Die Tagespreise liegen pro Person zwischen € 1.400 – € 1.850,-, ohne An/-Abreise. Wie gewohnt wird die Reise von den Inhabern und Geschäftsführern von HL Travel, Melanie und Richard Frühwirt, persönlich begleitet und betreut. Auch ein Arzt steht während der gesamten Reise jederzeit zur Verfügung.



Der Reisepreis für die gesamte Reise beträgt € 19.850,- pro Person. Inkludiert in diesen Preis sind u.a. folgende Leistungen: Linienflug nach Wien, Unterbringung, Vollverpflegung, inkl. aller Getränke, alle Ausflüge, Eintritte und „High Level“-Aktivitäten, alle Transfers, die persönliche Reisebegleitung, ärztliche Betreuung u.v.m. Die maximale Teilnehmeranzahl ist auf 15 Personen begrenzt.



Nähere Informationen sowie Voranmeldung unter: office@hltravel.ch und www.hltravel.ch

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (