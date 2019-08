Pressemitteilung BoxID: 763680 (Hinstorff Verlag GmbH)

Spannende Urlaubslektüre: drei neue OstseeKrimis bei Hinstorff

In Warnemünde, Stralsund und Ahlbeck wird ermittelt

Die Top-Autoren aus dem Hinstorff Verlag glänzen diesen Sommer mit spannenden Kriminalromanen.



In Frank Goykes „Napoli am Alten Strom“ führen Fritz Reuters Ermittlungen ins Milieu der Universität Rostock. Nach einer Feier in einem Warnemünder Restaurant wird ein Privatdozent am nächsten Morgen ermordet aufgefunden. Der Schriftsteller Fritz Reuter nimmt die Ermittlung auf und begibt sich in eine Welt voll wissenschaftlicher Eifersucht. Doch ist der Mörder dort wirklich zu finden?



Autor Burkhard Wetekam schickt seinen Privatermittler Tom Brauer mit aktueller Thematik nach Stralsund. Dort will dieser eigentlich nur Urlaub machen, wird aber von einem Imbissbesitzer, der sich unter Mordverdacht befindet, um Hilfe gebeten. Schon bald findet Tom Brauer sich in einer Auseinandersetzung um sehr viel Geld, dem Bau einer gewaltigen Gaspipeline vom Greifswalder Bodden bis nach Russland und skrupellosen Akteuren wieder.



Im dritten Krimi lässt Bestseller-Autorin Elke Pupke das Ostseebad Ahlbeck zum Schauplatz eines tödlichen Familiendramas werden. In ihrem neusten Krimi kehren drei Schwestern nach Jahren auf die Ostseeinsel zurück, um einen Neuanfang zu wagen, doch jemand versucht sie mit aller Macht zu vertreiben und schreckt dabei vor nichts zurück. Als auch noch eine Leiche am Strand gefunden wird, stellt sich eine Frage: Wer steckt hinter all dem?





