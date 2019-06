Pressemitteilung BoxID: 755634 (Hinstorff Verlag GmbH)

Klassiker der Nachkriegsliteratur ist wieder lieferbar

Neuausgabe von Franz Fühmanns "Das Judenauto" erscheint bei Hinstorff!

.

Franz Fühmann

Das Judenauto

Erzählungen - Vierzehn Tage aus zwei Jahrzehnten

224 Seiten

18,00 Euro

Format: 12,5 x 20,5 cm

ISBN 978-3-356-02237-7



1962 erschien erstmals »Das Judenauto«. Jener Erzählzyklus, der zum erfolgreichsten Buch Franz Fühmanns werden sollte. Jetzt, im Mai 2019, ist die Neuausgabe beim Hinstorff Verlag erhältlich.



In 14 Kapiteln widmet sich Fühmann Ereignissen, in denen sich die Brüche und Abgründe in der deutschen und damit europäischen Geschichte der Jahre 1929 bis 1949 widerspiegeln. Weltwirtschaftskrise, Beginn des Zweiten Weltkriegs, der Überfall auf die Sowjetunion, das Attentat auf Hitler, Kapitulation, Nürnberger Prozess und die Gründung der DDR. »Reportagen durch die Zeit« nannte Fühmann seine Erzählungen. »Ziel war es, eine Figur von unten zu zeigen; wie sieht sie sogenannte historische Ereignisse. Wie schaut es zum Beispiel im Alltag aus, wenn ein Weltkrieg ausbricht.« Der Autor macht es nachvollziehbar, wie aus einem Vorurteil ein Gerücht, aus einem Gerücht Hass, aus Hass völlige Verblendung wird. Ein beklemmend aktuelles Buch.



Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki über »Das Judenauto« : „... meisterhaft auch das den Antisemitismus behandelnde Titelstück, eine in ihrer Art vollkommene Kurzgeschichte, die keinerlei Vergleiche in der deutschen Gegenwartsliteratur zu scheuen braucht.“



Der Autor

Franz Fühmann, 1922 bis 1984, gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wurde u.a. mit dem Geschwister-Scholl-Preis, dem Heinrich-Mann-Preis und dem Preis der SWR-Bestenliste ausgezeichnet.





