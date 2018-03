Luxuriöser Rückzugsort inmitten der Stadt - Erstes Curio Collection by Hilton in Island eröffnet

Das neu eröffnete Reykjavik Konsulat Hotel, Curio Collection by Hilton in Islands lebendiger Hauptstadt ist das erste Haus der Marke der gehobenen Kollektion. Das Grundstück des neuen Hotels war einst ein Kaufhaus aus dem 20. Jahrhundert, dessen charmantes Gebäude mit einer vielseitigen Architektur dekoriert wurde, die an historische Zeiten erinnert. Das Hotel ist Teil der exklusiven Curio Collection by Hilton und umfasst ein globales Portfolio von über 50 gehobenen und einzigartigen Hotels und Resorts, die durch ihre Individualität begeistern.



Das Hotel im Herzen der Stadt Reykjavik ist die perfekte Ausgangslage, das kulturelle und unterhaltsame Angebot der Stadt zu erkunden: Das isländische Parlament, die Haupteinkaufsmeile, hervorragende Restaurants sowie das Nachtleben der Stadt sind nur ein paar Schritte entfernt. Um die Schönheit der Natur zu genießen, bietet sich ein Ausflug an den alten Hafen Reykjaviks zur Sonnenfahrt-Skulptur an. Oder man begibt sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit bei einem Besuch der nahegelegenen Hallgrímskirkja-Kirche, des isländischen Nationalmuseums oder des Kunstmuseums Reykjavik.



Das Interieur des Hotels ist eine Hommage an den Konsul Thomsen, dem ehemaligen Eigentümer des Kaufhauses. Thomsen empfing im 19. Jahrhundert die ersten ausländischen Würdenträger und begründete damit die internationale Gastfreundschaft Islands. Durch ein besonderes Willkommensgeschenk und zeitlose Schwarzweißfotografie in den modischen Gästezimmern zieht sich die Verbindung zur Geschichte der Familie Thomsen durch das gesamte Hotel.



„Wir sind begeistert, das Reykjavik Konsulat Hotel als Teil unserer Curio Collection begrüßen zu dürfen, da dieses Hotel unser erstes Haus der Curio Collection und damit das dritte Hilton Hotel im großartigen Reykjavik ist“, so Mark Nogal, Global Head, Curio Collection by Hilton. „Das bemerkenswerte Hotel ist voller Charakter und stellt die ideale Ergänzung unserer immer größer werdenden Kollektion unverkennbarer Hotels dar. Es bietet Reisenden sowie einheimischen Gästen die Möglichkeit, die einzigartigen Sehenswürdigkeiten Reykjaviks auf authentische Weise zu erkunden und zu genießen.



Hotel-Highlights







Vielseitiges, isländisches Design: Das Hotel weist eine einzigartige isländische Architektur mit natürlichen Baumaterialien auf. Die 50 Gästezimmer wurden passend zur eigenartigen Stimmung des Umlands eingerichtet. Alle Zimmer sind mit einem 49-Zoll HD-Fernseher sowie kostenlosem W-LAN ausgestattet. Die Suiten bieten zudem zusätzlichen Platz und einen separaten Wohnbereich.

Kulinarische Erlebnisse: Vom herzhaften Frühstück über leichte Snacks bis hin zum Angebot lokaler Speisen, zubereitet mit frischen Zutaten – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Hotel Lounge lädt bei einer Tasse Kaffee zum Entspannen ein. Das Hotelrestaurant sowie die Bar GOTT Reykjavik halten den gesamten Tag über kreativ zubereitetes und gesundes Essen für die Gäste bereit.

Freizeit- und Wellnessbereich: In unseren stilvollen Einrichtungen können Gäste sich entspannen und erholen. Das einzigartige isländische Badehaus, das nach dem Vorbild von Islands berühmten heißen Quellen errichtet wurde, lädt zum Verweilen ein. Der Fitnessbereich ist mit diversen Geräten ausgestattet.





„Wir freuen uns sehr, Gäste in unserem wundervollen, neuen Hotel willkommen heißen zu dürfen“, so Brynhildur Guðmundsdottir, General Manager, Reykjavik Konsulat Hotel. ,,Egal, ob Gäste uns besuchen um die unzähligen und einzigartigen Attraktionen vor unserer Haustür zu erkunden oder einfach nur, um die Zeit in unserem schicken Hotel oder die köstliche Essensvielfalt zu genießen, wir sind auf jede Art von Reisenden ausgerichtet.“



Das Reykjavik Konsulat Hotel ist zudem Teil an Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästetreueprogramm der 14 unterschiedlichen Hilton-Marken. Mitglieder, die direkt beim Anbieter buchen, haben Zugriff auf sofortige Vorteile. Dazu gehören ein flexibler Zahlungsschieber, mit dem Mitglieder nahezu jede Kombination aus Punkten und Geld für die Buchung ihres Aufenthalts wählen können sowie ein exklusiver Mitgliederrabatt, die Nutzung des kostenlosen Standard-W-LANs und der Hilton Honor App.



Begleitend zur Hoteleröffnung erhalten Hilton Honors Mitglieder direkt 5000 Punkte bei einer Buchung von drei Nächten des Reykjavik Konsulat Hotels bis zum 31. Mai 2018. Zusätzlich erhalten Mitglieder Hilton Honors Punkte für jede Nacht des Aufenthalts.



Für weitere Informationen oder um eine Reservierung vorzunehmen, besuchen Sie die Website des Hotels curiocollection.com oder rufen Sie uns an unter +354 444 4000. Dieses Hotel wird von Icelandair Hotels geführt. Mehr Informationen über aktuelle und zukünftige Curio Collection by Hilton Eröffnungen erhalten sie auf news.curiocollection.com/openings.

Hilton International (Germany) GmbH

Über Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton (curiocollection.com) ist ein globales Portfolio mit fast 50 bemerkenswerten Hotels und Resorts der oberen, gehobenen Klasse, handverlesen aufgrund ihres einzigartigen Charakters. Häuser der Curio Collection sprechen Reisende an, die einzigartige Entdeckungen und authentische Erlebnisse suchen. Dies wird von Hilton und seinem preisgekrönten Hilton Honors Programm unterstützt. Lesen Sie die neuesten Curio Collection Geschichten auf news.curiocollection.com, entdecken Sie die Curio Reiseziele, mit 48-Stunden-Reiseplan, aus der Sicht eines Einheimischen auf citiesbycurio.com und verbinden Sie sich mit der Marke auf facebook.com/curiocollection, Instagram.com/curiocollection und twitter.com/curiocollection.



Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global agierendes Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 14 internationalen Marken auf höchstem Niveau, das mehr als 5.200 Immobilien mit 856.000 Zimmern in 105 Ländern und Regionen beinhaltet. Hilton widmet sich seiner Mission weltweit das gastfreundlichste Unternehmen zu sein, indem es eine außergewöhnliche Erfahrung bietet, in jedem Hotel, für jeden Gast, zu jeder Zeit. Diese Marken umfassen Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. Außerdem bietet Hilton das weltweit renommierte Bonus-Programm Hilton Honors® an. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, erhalten Vorteile wie exklusive Vergünstigungen, welche eine flexible Zahlung mit Regler beinhaltet, die es Mitgliedern erlaubt auszuwählen wie viele Punkte sie mit Geld kombinieren möchten - ein exklusiver Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, ebenso wie kostenloses W-LAN.



Für weitere Informationen besuchen Sie Hilton bei newsroom.hilton.com oder bei Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.



