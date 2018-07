Hilton Hotels & Resorts bietet "Pride Colada" Cocktails an

Die limitierte Regenbogen-Edition wird diesen Sommer während der LGBTQ-Veranstaltungen in teilnehmenden Hilton Hotels erhältlich sein. Gefeiert wird die Botschaft der Gleichheit und Inklusivität.



Zur Feier der LGBTQ-Veranstaltungen, die in diesem Sommer in ganz Deutschland stattfinden, bietet Hilton Hotels & Resorts eine Auswahl regenbogenfarbener „Pride Coladas“ an. Erhältlich in den sechs Farben der Pride-Flagge, aber alle mit dem gleichen wohlbekannten Kokosnuss-Geschmack, haben die Cocktails eine bedeutsame Botschaft: Trotz aller Äußerlichkeiten sind wir im Inneren alle gleich.



Gäste können die Farbe ihres Drinks, der während der Pride Festivitäten in ausgewählten deutschen Hilton Hotels & Resorts verfügbar ist, nicht selber wählen. Stattdessen wird ihnen zufällig eine der sechs Varianten serviert, was wiederum die Botschaft der Gleichheit aufgreift. Jede Variante schmeckt wie die berühmte Original Piña Colada, die 1954 im Caribe Hilton in Puerto Rico erfunden wurde, bevor sie fester Bestandteil auf den Cocktailkarten rund um den Globus wurde.



Andreas Lackner, Leiter der EMEA Hilton Hotels & Resorts, sagte: „Wir setzen uns aktiv für gleiche Rechte für alle ein und setzen mit dem Launch der Pride Colada ein wichtiges Zeichen. Vielfalt ist das Kernprinzip unserer Werte und die LGBTQ-Gemeinschaft liegt uns bei Hilton am Herzen. Sie spiegelt unsere Prinzipien der Gleichheit und Inklusivität wider. Wir sind stolz darauf, dass so viele Teammitglieder in unseren Hilton Hotels & Resorts in verschiedenen Ländern diese Aktion unterstützen möchten und wünschen allen einen unvergesslichen und glücklichen Pride.“



Die „Pride Colada“ wird während der Pride-Events in folgenden Häusern in Deutschland erhältlich sein:





CSD Frankfurt (21. Juli 2018) im Hilton Frankfurt City Centre

CSD Berlin (20.-28. Juli 2018) im Hilton Berlin





Hilton wurde bereits in vier aufeinanderfolgenden Jahren mit dem Titel „Best Place to Work for LGBTQ Equality” von der Human Rights Campaign Foundation ausgezeichnet. In diesem Jahr hat Hilton LGBTQ-Veranstaltungen auf der ganzen Welt unterstützt, darunter als nationaler Presenting Sponsor für Capital Pride neben dem Hilton Festzugswagen in Washington DC, nahe des Hauptsitzes in McLean.

