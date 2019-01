Hampton by Hilton landet am Frankfurter Flughafen

02.01.19

.



Deutschlands verkehrsreichster Flughafen erweitert sein Gastgewerbeangebot, um dem steigenden Passagieraufkommen gerecht zu werden.



Der Frankfurter Flughafen begrüßte 2017 mehr als 64 Millionen Passagiere, ein beeindruckendes Wachstum von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Hilton (NYSE: HLT) gab heute mit der Eröffnung des Hampton by Hilton Frankfurt Airport ihre neueste Immobilie am Frankfurter Flughafen bekannt. Das Hampton by Hilton Frankfurt Airport ist die dritte Immobilie der Marke in Frankfurt und schließt sich zehn weiteren Hampton by Hilton Hotels, die für ihren einzigartigen „Hamptonality Service“ und preisbewusstes Reisen stehen, in Deutschland an.



Das Hampton by Hilton Frankfurt Airport liegt verkehrsgünstig im neuen Geschäftsviertel Gateway Gardens, das direkt mit den Terminals 1 und 2 des Frankfurt International Airport verbunden ist. Das neue Hotel ist der perfekte Ausgangspunkt für Reisende, die von und nach Frankfurt. Denn der Flughafen wird mit 106 Fluggesellschaften1 von fast 300 Zielen angesteuert - was den Flughafen zu einem der größten und am besten angebundenen Flughäfen der Welt macht2.



Der verkehrsreichste Flughafen Deutschlands verzeichnete 2017 mehr als 64 Millionen Passagiere, was ein Wachstum von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr3 ausmacht und so eine Rekordzahl für den Flughafen zugleich darstellt. Dies hat sich bis ins Jahr 2018 fortgesetzt. Bis zum Jahresende werden mehr als 67 Millionen Passagiere erwartet. Somit steigt auch die Nachfrage nach mittelgroßen Unterkünften, insbesondere von Geschäftsreisenden, die es in die als „Mainhattan“ bekannte Stadt als globale Drehscheibe für Finanzen und Wirtschaft zieht.



Das Hotel umfasst 196 Zimmer und ist nur 20 Autominuten von Frankfurt entfernt. Die Gäste haben die Möglichkeit, das gesamte Angebot der Stadt mit der berühmten Einkaufsmeile, einer Fülle an lokalen Restaurants und weltbekannten Kulturattraktionen wie dem Städel Museum zu erkunden.



„Über 64 Millionen Passagiere sind 20173 vom Frankfurter Flughafens geflogen. Deshalb freuen wir uns, den Reisenden eine komfortable und preiswerte Unterkunft direkt an der Türschwelle des Frankfurter Flughafens anzubieten", sagt Dieter Esslinger, Regional General Manager des Hotels. „Wir sind stolz darauf, die Hampton by Hilton Erfahrung in Frankfurt auszubauen und die Zeit der Reisenden mit unserem renommierten Konzept der Gastfreundschaft zu bereichern - sei es mit einem Essen in unserem einzigartigen Restaurant oder durch den Komfort unserer geräumigen und voll ausgestatteten Hotelzimmern."



Hampton by Hilton Frankfurt Airport ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm der 15 verschiedenen Hotelmarken von Hilton. Buchen Sie direkt beiHilton.com, über die Hilton Honors App oder über andere offizielle Hilton-Kanäle für weitere Vergünstigungen und Preisgarantie.



Über Hampton by Hilton



Das seit neun Jahren führende Lodging-Franchise-Unternehmen (Quelle: Entrepreneur®) Hampton by Hilton ist zusammen mit Hampton Inn by Hilton und Hampton Inn & Suites by Hilton mit mehr als 2.410 Hotels und über 247.000 Zimmern in 25 Ländern und Regionen für preisbewusste und qualitätsorientierte Reisende die erste Wahl. Hochwertige Unterkünfte und Annehmlichkeiten wie kostenfreies WLAN, kostenfreies, warmes Frühstück und die On The RunTM Frühstückssnacks machen aus Hampton by Hilton den Branchenführer in seinem Bereich. Die Teammitglieder von Hampton by Hilton bieten einen freundlichen, authentischen, fürsorglichen und durchdachten Service, den wir Hamptonality nennen - bei uns steht Gästezufriedenheit an erster Stelle. Und deshalb geben wir Ihnen die 100% Hampton Guarantee®. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton Kanäle buchen, erhalten Sofortvorteile. Weitere Informationen über Hampton by Hilton finden Sie unter www.hampton.com oder newsroom.hilton.com/hampton und Sie können über Facebook, Twitter, YouTube und Instagram mit uns in Kontakt bleiben.

(lifePR) (