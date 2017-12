Auf in die Wintersonne! Ab 92 Euro pro Nacht mit Hilton - bis zu 25 Prozent Ersparnis

Der Winter ist gekommen, um zu bleiben: Wetterexperten sagen den kältesten Winter seit 2010 voraus.



Hilton bietet die Chance, dem Frost zu entfliehen und bis zu 25 Prozent* bei Hotelbuchungen zu sparen. Aufregende Ziele in Europa, dem Mittleren Osten und in Afrika halten die Wintersonne bereit.



Mehr als 400 Hotels sind Teil von Hiltons Winter Sale. Die Angebote sind ab sofort bis zum 31. Januar 2018 verfügbar und gültig für Aufenthalte bis zum 31. Dezember 2018. Der Winter Sale erstreckt sich über das gesamte Portfolio der Hilton Marken, von Hilton Hotels & Resorts über Hilton Garden Inn bis hin zu Curio Collection by Hilton.



Weitere Informationen finden Sie unter www.hilton.com. Buchen Sie direkt über Hiltons bevorzugte Kanäle und erhalten Sie noch mehr Ersparnisse als Mitglied von Hilton Honors unter hiltonhonors.com, dem Treueprogramm mit mehr als 69 Millionen Mitgliedern weltweit.



Highlight Angebote:





Jordanien ab 135 Euro pro Nacht inkl. Frühstück





Hilton Dead Sea Resort & Spa – bis zu 25 Prozent Ersparnis für ein Doppelzimmer





Portugal ab 112 Euro pro Nacht inkl. Frühstück





Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa – bis zu 25 Prozent Ersparnis für ein Doppelzimmer





Dubai ab 92 Euro pro Nacht





Hilton Garden Inn Dubai Mall of the Emirates – bis zu 25 Prozent Ersparnis für ein Doppelzimmer





Dubai ab 93 Euro pro Nacht





Hilton Dubai Creek – bis zu 25 Prozent Ersparnis für ein Doppelzimmer





Ras al Khaimah ab 111 Euro pro Nacht





DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island – bis zu 25 Prozent Ersparnis für ein Doppelzimmer





Dubai ab 178 Euro pro Nacht





AlRayyan Hotel Doha, Curio Collection by Hilton – bis zu 15 Prozent Ersparnis für ein Doppelzimmer



Der Hilton Winter Sale bietet Reisenden Preisvorteile von bis zu 20 Prozent, sowie weitere 5 Prozent Rabatt für Hilton Honors Mitglieder. Die Verfügbarkeit der Preise ist begrenzt.



*Hilton Honors Mitglieder erhalten bis zu 25 Prozent Preisnachlass auf die beste verfügbare Rate der teilnehmenden Hotels. Hilton Honors ist das preisgekrönte Gästebonusprogramm der 14 erstklassigen Hotelmarken von Hilton. Mitglieder, die direkt über die Kanäle von Hilton buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen. Diese beinhalten eine exklusive Mitgliedsrate, die nirgendwo sonst angeboten wird und kostenloses W-LAN. Mitglieder genießen zudem digitale Annehmlichkeiten über die branchenführende Hilton Honors Mobile App, mit der Honors Mitglieder digital einchecken, ihr Zimmer auswählen und mit dem digitalen Schlüssel ihr Zimmer betreten können.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren