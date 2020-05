Pressemitteilung BoxID: 800482 (Hike Instinct GmbH)

Über Stock & Stein

Hike Kid Gams - sportlicher Offroad-Kinderwagen

Das Hike Kid-Modell Gams ist der klappbare Offroad-Kinderwagen für Eltern, die ihren Nachwuchs mit auf Outdoor-Abenteuer nehmen wollen. Der zweirädrige Sportkinderwagen lässt sich Schieben und Ziehen – vor allem Letzteres ist in unwegsamem Gelände extrem praktisch. Superleicht (6,5 kg), klein im Packmaß (passt locker in den Kofferraum) und unkompliziert in der Handhabung – mit dem farbenfrohen Hike Kid Gams sind für den nächsten Familienausflug keine Grenzen gesetzt.



Der Hike Kid Gams ist das farbenfrohe und sportliche Outdoor-Modell aus der Rosenheimer Manufaktur. Sein Chassis wird aus eloxiertem Aluminium gefertigt und überzeugt mit hoher Belastbarkeit (max. 25 kg) und Langlebigkeit dank Korrosionsschutz. Außerdem ist eloxiertes Aluminium ein vergleichsweise leichtes Material, was spätestens beim ersten Anstieg positiv ins Gewicht fällt. Der Hike Kid Gams wiegt in der Basisausstattung gerade einmal 6,5 Kilogramm. Das entspricht ungefähr der Hälfte eines marktüblichen dreirädrigen Babyjoggers.



Sitz und Verdeck der Hike Kid Gams sind aus einem leichten Polyestergewebe. Das ist nicht nur angenehm pflegeleicht, sondern trocknet auch schnell, sollte der Gams mal in den Regen kommen. Damit er sich in den Bergen farblich absetzt, ist er in leuchtenden Orange und Rottönen gehalten. Die fröhlichen Farben lassen nicht nur Kinderherzen höher springen, sondern sind ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt – gerade auch für diejenigen, die ihn in der Stadt nutzen wollen.



Die Grundausstattung umfasst neben dem bequemen Sitz und dem Verdeck ebenfalls einen Vierpunkt-Anschnallgurt damit der Nachwuchs sicher und fest im Sattel sitzt. Die Fangriemen für Handgelenke sind ein zusätzliches Sicherheitsattribut, damit sich der Wagen auf Bergab-Strecken nicht selbstständig machen kann. Durch die stufenlos einstellbaren Teleskopgriffe kann er individuell auf jede Körpergröße angepasst werden und sorgt so für ein noch komfortableres Handling. Über Stock und über Stein – für die 16“ großen Luftreifen mit Schwalbe-Mänteln ist das kein Problem. Alle Teile für den Gams stammen übrigens aus Europa und werden in Handarbeit in Rosenheim zusammengesetzt.



Der Hike Kid Gams ist für 899 Euro UVP in der Grundausstattung oder für 999 Euro UVP mit dem Scheibenbremssystem erhältlich.



Das Modell Hike Kid Steinbock bietet alle Features des Modells Gams und ist mit einem Sitz aus hochwertiger Merino-Wolle sowie einem Sonnenverdeck aus schottischem Segeltuch ausgestattet. Für beide Kinderwagen bietet Hike Kid Zubehör wie ein Regenverdeck und einen warmen Lammfellsack für echte Outdoor-Kids an. Der Steinbock ist für 999 Euro UVP ohne und 1.099 Euro UVP mit Scheibenbremsen erhältlich



Weitere Informationen zu Hike Kid unter hike-kid.de

