Pressemitteilung BoxID: 770174 (HGHI Holding GmbH)

Deutsche Rentenversicherung Bund mietet ca. 28.000 qm Bürofläche im HGHI-Projekt "Fußgängerzone Gorkistraße/Tegel- Quartier"

Die Deutsche Rentenversicherung Bund wird neuer Mieter im HGHI-Projekt "Fußgängerzone Gorkistraße/Tegel-Quartier". Der bundesweit tätige Träger der gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland hat eine Bürofläche von ca. 28.000 qm angemietet und wird diese voraussichtlich im Sommer/Herbst 2021 beziehen.



2016 erwarb die HGHI das ehemalige Tegel-Center sowie das ehemalige Hertie-Haus in der 250 Meter langen Fußgängerzone Gorkistraße. Diese Gebäude wurden teilweise abgerissen oder umfangreich modernisiert und erweitert. Die HGHI errichtet die ca. 45 Jahre alte Fußgängerzone auf ca. 80 % aller Gebäudeteile neu.



Die Modernisierung der alten Fußgängerzone Gorkistraße ist eines der bundesweit ersten Refurbishments einer kompletten Fußgängerzone. Bis zum Jahre 2021 entsteht hier eine zeitgemäße Fußgängerzone mit ca. 100 Shops auf ca. 36.000 qm Retailfläche, ca. 28.000 qm Bürofläche sowie ca. 320 PKW-Stellplätzen. Die traditionsreiche Markthalle Tegel, die auf eine 100-jährige Geschichte zurückblickt, wird dabei wieder in die Fußgängerzone integriert.



Mit dem Abschluss des Mietvertrages der Deutschen Rentenversicherung Bund wurde ein Vorvermietungsstand von fast 90 % erzielt. "Mit dem DRV Bund wurde ein wichtiger Ankermieter für die Fußgängerzone in Tegel gefunden, der zu einer attraktiven Wiederbelebung des Standortes einen erheblichen Beitrag leisten wird. Wir sind sehr stolz, wie die Projektentwicklung derzeitig voranschreitet", sagt Harald Gerome Huth, Eigentümer der HGHI Holding GmbH.



Durch die unmittelbare Nähe zu S- und U-Bahn verfügt die Einkaufsstraße über eine optimale Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.



Weitere Informationen finden Sie unter www.gorkistrasse.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (