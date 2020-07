Pressemitteilung BoxID: 808845 (Hessisches Statistisches Landesamt)

Regional betrachtet: Geleistete Arbeitsstunden in Hessen

Wie viele Stunden wurden in den hessischen Regionen gearbeitet? Darüber informiert die Statistik zum Arbeitsvolumen, die der Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ (AK ETR) regelmäßig herausgibt.



Geleistete Arbeitsstunden

Vergleicht man die Jahre 2017 und 2018, zeigt sich, dass die Zahl der pro Jahr durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person in fast allen hessischen kreisfreien Städten und Landkreisen konstant blieb oder leicht zurückging. Lediglich im Kreis Darmstadt-Dieburg nahm sie mit plus 0,1 Prozent leicht zu. Hier ist die Anzahl der marginal Beschäftigten relativ stark zurückgegangen.



Insgesamt lag 2018 die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person durchschnittlich bei rund 1 391. Die Spanne der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr lag in den Regionen zwischen minus 0,3 und plus 0,1 Prozent, so das Hessische Statistische Landesamt.



Die Summe der von allen Erwerbstätigen zusammen geleisteten Stunden nahm im selben Zeitraum in 25 der 26 hessischen Landkreise und kreisfreien Städte zu. Den größten Zuwachs verzeichnete die Stadt Frankfurt am Main (plus 2,5 Prozent), im Werra-Meißner-Kreis blieb die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden unverändert, im Vogelsbergkreis ging sie mit einem Minus von 0,1 Prozent leicht zurück.



Erwerbstätige

Die Zahl der Erwerbstätigen stieg gleichzeitig in allen Regionen Hessens an. Spitzenreiter: Frankfurt am Main (plus 2,7 Prozent), Main-Taunus-Kreis (plus 2,4 Prozent) und der Landkreis Groß-Gerau (plus 2,0 Prozent).



Betrachtet man die Entwicklungen zusammen, dann ergibt sich dieses Bild: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg in einem Großteil der Kreise etwas stärker an als die Zahl der insgesamt geleisteten Stunden. Damit gingen die geleisteten Stunden pro Kopf in fast allen Regionen leicht zurück. Ein möglicher Grund für die unterschiedliche Entwicklung von Stunden- und Kopfzahl kann in der leichten Zunahme der Teilzeitarbeit liegen.



Hinweise

Bei den hier vorgelegten Ergebnissen, die auf dem Rechenstand des Statistischen Bundesamts vom 20. August 2019 basieren, handelt es sich um Berechnungen des AK ETR, dem die Statistischen Ämter der Länder, das Statistische Bundesamt sowie der Deutsche Städtetag angehören.



Zusätzlich zur Erstberechnung der Zahl der geleisteten Stunden für das Jahr 2018 stellt der AK ETR heute revidierte Ergebnisse der geleisteten Arbeitsstunden in den Jahren 2014 bis 2017 bereit. Mit dieser Revision wurden die Berechnungen zum Teil auf neue oder aktualisierte Datenquellen umgestellt. Weitere Informationen zur Revision finden Sie hier. Diese und weitere Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit können Sie auf der Internetseite des AK ETR abrufen.



Das Arbeitsvolumen umfasst die tatsächlich geleistete Arbeitszeit aller Erwerbstätigen, die als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehöriger eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch die geleisteten Arbeitsstunden von Personen mit mehreren gleichzeitigen Beschäftigungsverhältnissen. Nicht zum Arbeitsvolumen gehören die bezahlten, aber nicht geleisteten Arbeitsstunden, beispielsweise der Jahresurlaub, die Elternzeit, Feiertage, Kurzarbeit oder krankheitsbedingte Abwesenheit. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben die nicht bezahlten Pausen für das Einnehmen von Mahlzeiten sowie die Zeit für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Das Arbeitsvolumen umfasst somit die Gesamtzahl der während des Berichtszeitraums am jeweiligen Arbeitsort von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Selbstständigen innerhalb einer Region tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.



Aktualisierte Daten sowie die Erstveröffentlichung revidierter Ergebnisse der Jahre 2000 bis 2013 werden voraussichtlich im November 2020 veröffentlicht.

