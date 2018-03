Eierlaufen, Osterrätsel und kreative Impulse - Spaß und Unterhaltung sind auch in den Osterferien im Hessischen Puppen- und Spielzeugmuseum garantiert!

Das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum bietet während der Schulferien wieder ein buntes offenes Programm. Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern können bei uns gemeinsam Eierlaufen, am Ostereier-Suchspiel-Wettbewerb teilnehmen, sich am Sonntag, den 25.3.2018 von 14-16 Uhr eine Spielzeugflugzeug-Vorführung ansehen oder auf unserer Carrera-Bahn fahren. Außerdem bieten wir neben dem jederzeit zur Verfügung stehenden offenen Kreativtisch am Sonntag, den 25.3. und Freitag, den 30.3. von 14 bis 16 Uhr ein angeleitetes Bastelprogramm (Materialgebühr 1,00 Euro) an.



Am Mittwoch, den 28.3.2018 um 15 Uhr wird uns Monika Hoßfeld aus ihrem Buch „Wenn der Elefant blinzelt und der Leopard gähnt“ vorlesen und tolle Bilder dazu zeigen. Wenn Sie planen mit einer größeren Gruppe zu kommen, bitten wir Sie um Anmeldung.



Über Ostern haben Museum und Café Freitag bis Montag von 10-17 Uhr geöffnet, es finden aber keine Vorführungen statt. In der zweiten Ferienwoche bieten wir nur offene Angebote.



Und selbstverständlich gibt es wie immer überall im Museum viel Gelegenheit zum Staunen, Spielen und Lernen.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Öffnungszeiten des Museums: Di-Fr 10-12 und 14-17 Uhr sowie Sa, So und feiertags 10-17 Uhr

Gruppenbesuche bitten wir vorher anzumelden.

Eintritt: Erwachsene 3,50€, Kinder1€, Familienkarte 7€, Gruppen ab 8 Personen 2€ p.P.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren