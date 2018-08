Waldbrandübung im Wald der Stadt Neu-Anspach

Gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Waldeigentümern, Feuerwehr und Forstverwaltung sind für schnelle Waldbrandbekämpfung entscheidend.



Der Hessische Waldbesitzerverband führt heute gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Neu Anspach, der Stadt und dem Revierförster von Hessen Forst, Hans Peter Groos, im Stadtwald von Neu Anspach eine Waldbrand-Löschübung durch.



Anlass dazu gibt der heiße Sommer. Die Waldbrandgefahr war in Hessen noch nie so groß, wie derzeit. Die seit Wochen anhaltende Trockenheit verbunden mit extrem hohen Temperaturen hat die Wälder ausgetrocknet. In weiten Teilen der Wälder verdorrt die Bodenvegetation bereits und ist leicht entflammbar. Die für Hessen hohe Zahl von 75 Waldbränden seit Mai dieses Jahres belegt, wie prekär die Lage ist. Solange es nicht ergiebig regnet, spitzt sich die Gefährdungslage weiter zu. Erfahrungsgemäß können der August und oft auch die erste Septemberhälfte ebenfalls trocken und heiß werden.



In Hessens Wäldern brennt es im Vergleich zu Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Ostniedersachen relativ selten. Waldbrände haben eine ganz andere Dynamik, als Hausbrände. Wind, Hangneigung und der Zustand der Vegetation spielen eine große Rolle. Nadelwälder mit Grasbewuchs auf dem Waldboden sind viel stärker brandgefährdet als Laubwälder. Starke Rauchentwicklung und plötzlich drehende Windrichtung machen die Löscharbeiten von Waldbränden besonders gefährlich. Der Einsatz von Atemschutzgeräten ist im Wald, wegen der körperlichen Anstrengung der Feuerwehrleute im unwegsamen Gelände, nur kurzzeitig möglich. Deshalb ist es besonders für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Hessen wichtig, das Löschen von Waldbränden gemeinsam mit dem zuständigen Förster zu üben. Denn die Ortskenntnis im Wald und die mögliche Unterstützung durch Waldarbeiter, die schnell mit der Motorsäge Schneisen freischneiden können sind für den Erfolg der Brandbekämpfung wichtig.



Je schneller ein Waldbrand entdeckt, gemeldet und bekämpft werden kann, umso größer ist die Chance, den Einsatz klein und den Schaden gering zu halten. Voraussetzung für erfolgreiche Brandbekämpfung sind genaue Ortskenntnis im Wald, eine sehr gute Kommunikation und eine durchdachte Löschwasserlogistik. Die örtlichen Feuerwehren, Waldeigentümer und Förster sollten deshalb eng zusammenarbeiten und gemeinsam Löschübungen durchführen. Eine hohe Waldbrandgefahr entsteht immer zeitgleich mit akuter Wasserknappheit. Das Wasser muss bei Waldbränden oft über weite Wege zum Brandherd gefahren werden. Da auf den schmalen Waldwegen schwere Feuerwehrfahrzeuge nicht im Gegenverkehr aneinander vorbekommen, müssen Rundfahrkurse von der Wasserentnahmestelle zum Brandherd verabredet werden.



Der Hessische Waldbesitzerverband dankt allen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, die sich in ihrer Freizeit fortbilden, Gerätschaften und Löschfahrzeuge ständig warten und einsatzbereit halten und jederzeit für einen Einsatz bereit stehen. Besonderer Dank gilt dem Neu Anspacher Stadtbrandinspektor, Thomas Schaub und den Anspacher Feuerwehrleuten, sowie dem Revierförster, Hans Peter Groos, die diese Löschübung kurzfristig ermöglicht und gemeinsam mit dem Waldbesitzerverband durchgeführt haben.



Die Waldeigentümer appellieren an die Bevölkerung, jetzt im Wald besonders aufzupassen, denn jeder kann dazu beitragen Waldbrände zu vermeiden:





Rauchen, Grillen oder offenes Feuer sind im und am Wald strikt untersagt. Auch auf Grillplätzen am Wald sollte jetzt nicht mehr gegrillt werden.

Parken Sie ihr Auto an der Straße, niemals auf einem Stoppelacker oder einem Feld- oder Waldweg auf trockenem Grasbewuchs.

Wenn Sie Rauchentwicklung oder Feuer im Wald entdecken, rufen Sie umgehend die Polizei an und entfernen Sie sich vom Brandherd.



